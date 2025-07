Russie : un exercice militaire confidentiel qui inquiète l’OTAN

Photo d'illustration armée russe (AFP)

Avec l’un des arsenaux nucléaires les plus vastes au monde et une capacité de projection militaire qui s’étend bien au-delà de ses frontières, la Russie occupe une place stratégique dans l’équilibre des forces globales. Depuis la guerre en Ukraine déclenchée en 2022, son rôle militaire est scruté avec une intensité renouvelée. Ses manœuvres ne se limitent pas à son territoire national : elles s’étendent à des partenariats militaires étroits, notamment avec la Biélorussie, avec laquelle elle partage une vision sécuritaire commune, surtout à proximité des frontières de l’Union européenne. Ce positionnement en fait un acteur dont chaque mouvement est susceptible d’influer sur les dynamiques de sécurité en Europe et au sein de l’OTAN.

Un silence inhabituel autour de Zapad 2025

Annoncé pour septembre 2025, l’exercice militaire intitulé Zapad (“Ouest”) revêt une importance particulière pour les observateurs internationaux. Ce type de simulation, organisé conjointement par Moscou et Minsk, est généralement conçu pour tester la réactivité des forces armées sur les flancs occidentaux. Ce qui distingue l’édition 2025, c’est l’opacité qui entoure sa préparation. Aucune communication officielle n’a filtré sur les scénarios envisagés, les effectifs mobilisés ou les systèmes d’armement impliqués. Ce choix de discrétion tranche avec les précédents exercices, notamment ceux organisés avant l’offensive contre l’Ukraine, qui avaient fait l’objet de signaux plus visibles.

Ce silence inquiète les pays membres de l’alliance atlantique. Certains analystes redoutent que cette absence d’informations empêche une évaluation fiable des intentions stratégiques de la Russie. Le fait que Moscou ait, par le passé, utilisé des exercices similaires pour masquer des préparatifs offensifs renforce les soupçons.

Une réponse préventive de l’OTAN

Début juillet, le nouveau secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a exprimé une mise en garde claire à l’égard de Moscou. Il a affirmé que toute attaque éventuelle serait accueillie par une réplique « dévastatrice », selon ses propres termes. Ce choix de vocabulaire traduit l’inquiétude grandissante au sein des chancelleries occidentales, confrontées à une Russie dont les intentions restent difficiles à interpréter dans un contexte marqué par une intensification des tensions à l’est du continent.

Pour l’alliance, la prudence s’impose alors que plusieurs de ses membres partagent une frontière avec la Biélorussie, terrain d’exercice de Zapad 2025. Des préparatifs sont en cours pour surveiller de près l’évolution de la situation, notamment par un renforcement des capacités de renseignement et une coopération militaire plus étroite entre les pays baltes, la Pologne et les États-Unis.

Entre stratégie d’intimidation et préparation opérationnelle

Le choix de ne pas divulguer les détails de l’exercice peut être interprété comme une tactique visant à maintenir une ambiguïté stratégique. Ce flou rend toute anticipation difficile, poussant les adversaires potentiels à rester en alerte maximale. Cette méthode reprend une logique militaire dans laquelle l’incertitude est utilisée comme levier pour influencer les rapports de force sans franchir directement le seuil du conflit.

Les précédentes éditions des exercices Zapad avaient impliqué des dizaines de milliers de soldats, des unités mécanisées, des forces aériennes, ainsi que des éléments cyber et nucléaires simulés. Si le format est reconduit voire étendu, Zapad 2025 pourrait constituer un moment charnière pour jauger l’état de préparation des forces russes et biélorusses, mais aussi pour observer la manière dont l’OTAN entend répondre à une montée en puissance non déclarée.

La configuration actuelle révèle un jeu d’ombres dans lequel chaque silence devient significatif. Dans ce contexte tendu, l’exercice à venir s’impose déjà comme un révélateur du climat sécuritaire qui entoure l’Europe de l’Est et le flanc oriental de l’OTAN.