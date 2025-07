Russie : Zelensky lance un appel pour un changement de régime

Photo : AP

La guerre russo-ukrainienne continue de retenir l’attention du monde. Tout récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole,devant les membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son intervention, retransmise en visioconférence, a été marquée par un ton direct et des propositions tranchées sur la manière dont la communauté internationale pourrait infléchir la situation.

D’après les informations rapportées par Libération, le président ukrainien a appelé les États présents à dépasser les mesures classiques de sanctions économiques, plaidant notamment pour la confiscation pure et simple des avoirs russes gelés jusqu’à présent. Selon lui, le gel ne suffit plus à dissuader Moscou. Il propose que ces ressources soient réaffectées, par exemple, à la reconstruction de son pays ou au soutien des populations touchées par la guerre.

Zelensky est aussi allé plus loin, en évoquant ce qu’il considère comme une solution à long terme pour la stabilité régionale. Il estime que tant que le régime actuel restera en place à Moscou, les velléités d’ingérence dans les affaires des pays voisins persisteront. Il a ainsi suggéré aux dirigeants internationaux de réfléchir à une stratégie qui viserait un « changement de régime » en Russie.

Le message du président ukrainien intervient dans un contexte où les combats continuent sans avancée majeure sur le terrain. La fatigue gagne aussi certains partenaires occidentaux, et l’opinion publique dans plusieurs pays alliés commence à se poser des questions sur la durée de l’engagement. Dans cette configuration, les propos de Zelensky traduisent une volonté de maintenir la pression et d’inscrire la réponse internationale dans une perspective plus structurante que celle des réponses immédiates. Mais ils ouvrent aussi un débat sur les limites de l’action multilatérale face à un conflit aux ramifications complexes et aux enjeux géopolitiques profonds.