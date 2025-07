Tragédie : un acteur de Cosby Show meurt noyé pendant ses vacances

image d'illustration

La vie, imprévisible et fragile, s’interrompt parfois brutalement, comme un film qui s’arrête en plein éclat. C’est ainsi que s’est refermé le chapitre terrestre de Malcolm-Jamal Warner, connu du grand public pour avoir incarné Theo Huxtable dans la série emblématique The Cosby Show. L’acteur américain s’est noyé à Playa Grande, au Costa Rica, alors qu’il était en vacances. Il avait 54 ans.

Une figure marquante de la télévision américaine

Avec son rôle de Theo, le fils de Bill Cosby, Warner avait su conquérir les cœurs dès les années 1980. Plus qu’un personnage secondaire, il était devenu un repère pour toute une génération, incarnant un adolescent drôle, maladroit et attachant dans une famille afro-américaine aisée. À une époque où la télévision offrait peu de représentations positives des Noirs américains, The Cosby Show a brisé les clichés et redessiné les contours de la normalité médiatique. Pendant cinq saisons, la série est restée au sommet de l’audimat, imposant les Huxtable comme un modèle inspirant pour des millions de foyers.

Warner, choisi au terme d’une audition nationale, avait alors tout juste 14 ans. Il était, selon ses souvenirs, le dernier candidat vu par les producteurs. Ce rôle le propulsera jusqu’aux Emmy Awards, où il fut nommé en 1986 dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle comique.

Après l’arrêt de la série en 1992, Warner avait poursuivi son chemin sur les écrans. Il a été l’une des têtes d’affiche de la sitcom Malcolm & Eddie aux côtés d’Eddie Griffin, fait des apparitions dans Le Prince de Bel-Air, Sesame Street et plus récemment The Resident, où il campait un chirurgien cardiothoracique. La chaîne Fox, qui diffusait ce dernier programme, a salué la mémoire d’un acteur « inoubliable » et « profondément humain ».

Une disparition soudaine au goût amer

Le drame s’est joué dimanche après-midi sur une plage de Cocles, dans la province de Limón. Alors qu’il nageait dans l’océan, Warner aurait été emporté par un courant puissant. Des témoins ont réussi à le sortir de l’eau et à alerter les secours. Malgré l’intervention rapide de la Croix-Rouge, il a été déclaré mort sur place.

Ce décès brutal laisse un vide profond, tant pour sa famille – il laisse derrière lui une épouse et une fille – que pour ses collègues et ses admirateurs. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent. De Questlove à Taraji P. Henson, en passant par Jennifer Hudson et Magic Johnson, tous saluent un homme humble, chaleureux et d’une rare générosité. Eddie Griffin, son partenaire de longue date, a écrit quelques mots sobres mais poignants : « R.I.P. King. My big little brother. »

Une voix qui portait au-delà de l’écran

Au-delà de ses talents d’acteur, Malcolm-Jamal Warner était un artiste engagé. Il prêtait sa voix aux débats sur la représentation, sur l’identité afro-américaine et sur la manière dont les médias façonnent les imaginaires collectifs. Dans une interview accordée en 2013, il avait rappelé combien The Cosby Show avait bousculé les perceptions : « Beaucoup pensaient que des familles comme les Huxtable n’existaient pas. Pourtant, nous recevions chaque semaine des lettres de téléspectateurs, noirs et blancs, qui se reconnaissaient dans notre quotidien. »