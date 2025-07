Trump : face à son camp qui se divise, il lance un appel

Ph : Ron sachs/ NEWSCOM/SIPA

Avant sa victoire pour un second mandat, Donald Trump avait réussi un tour de force : réunir les différentes tendances du Parti républicain sous la bannière MAGA. Malgré les rivalités de la primaire, les figures de poids comme Ron DeSantis et Nikki Haley avaient fini par lui apporter un soutien public, montrant une stratégie d’unité bien rodée. Son entourage s’était resserré autour d’un noyau restreint et discipliné, recentrant le message et l’organisation. L’attentat manqué de juillet 2024 avait même renforcé la ferveur autour de sa candidature, créant un moment de communion parmi ses partisans. Ce climat soudé contraste fortement avec les turbulences actuelles.

Une ligne de fracture autour du dossier Epstein

Ces derniers jours, une vague de critiques a émergé au sein même du camp Trump, visant l’attitude de son administration dans le traitement de l’affaire Jeffrey Epstein. Le ministère de la Justice, dirigé par Pam Bondi, a conclu à un suicide et a affirmé n’avoir trouvé aucune trace d’une liste répertoriant les clients du financier déchu. Pour nombre de partisans, cette version est difficile à avaler. Beaucoup espéraient que le retour de Trump au pouvoir s’accompagnerait d’un dévoilement de cette liste, perçue comme la clef d’un réseau de corruption et d’abus passé sous silence. Le silence de l’État alimente alors l’impression d’un recul, voire d’une forme de compromission.

Face à cette colère montante, Donald Trump a pris la parole pour défendre son équipe et tenter de ramener l’ordre dans ses rangs. Dans un message posté sur Truth Social le 12 juillet, il a voulu rassurer sa base, exprimant son soutien à Pam Bondi qu’il qualifie de “formidable” et appelant à ne pas céder aux divisions : “Nous sommes une équipe, MAGA, et je n’aime pas ce qui est en train de se passer.” Il s’est aussi insurgé contre ceux qui relaient les soupçons sur l’affaire Epstein, les accusant de reprendre des accusations fabriquées, selon lui, par ses ennemis politiques. Cette sortie s’adresse directement à ses fidèles déçus, dans l’espoir de contenir leur méfiance croissante.

Une loyauté à double tranchant

Ce n’est pas la première fois que des tensions surgissent entre Trump et ses partisans les plus radicaux, mais rarement elles auront été aussi visibles. Le mouvement MAGA repose sur un équilibre délicat entre loyauté personnelle au président et attentes fortes en matière de justice et de vérité. L’affaire Epstein agit comme un révélateur : dès que ces attentes sont perçues comme trahies, la fidélité se fissure.

Trump le sait : la force du mouvement réside dans sa capacité à se présenter comme une alternative totale au système. Or, face à une administration qui agit dans les cadres institutionnels classiques, une partie de sa base sent le décalage. D’où cet appel lancé avec insistance : “Nous sommes une équipe”. Un rappel à l’ordre, mais aussi une tentative de maintenir une alliance où la ferveur ne saurait se substituer à la cohérence stratégique. Reste à savoir si cet équilibre tiendra jusqu’à la prochaine tempête.