Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Ce jeudi, alors que la Russie annonçait avoir pris le contrôle de la ville de Tchassiv Iar, une nouvelle vague d’attaques a touché Kyiv, accentuant les tensions dans le conflit qui oppose les deux pays. Les frappes russes ont visé de nombreux sites civils, provoquant un lourd bilan humain et matériel dans la ville ukrainienne selon le site Libération.

Frappes sur Kyiv : un bilan humain préoccupant

Des missiles et des drones russes ont ciblé 27 emplacements dans la ville ukrainienne. Parmi les personnes touchées, six ont trouvé la mort, incluant un enfant âgé de 6 ans, tandis qu’une dizaine d’autres ont été blessées. Les infrastructures civiles ont subi d’importants dégâts. Un bâtiment a été détruit et deux personnes vivantes ont été secourues, selon les autorités locales.

Conquête contestée de Tchassiv Iar

Dans le même temps, Moscou a affirmé la prise de Tchassiv Iar, ville en proie à des combats depuis un certain temps. Cette annonce a été immédiatement rejetée par l’armée ukrainienne, qui qualifie la déclaration russe de «mensonge total». La controverse autour du contrôle de cette zone montre la difficulté à obtenir des informations vérifiables en pleine situation de conflit actif.

Appels ukrainiens à une réponse internationale renforcée

Face à ces événements, les autorités ukrainiennes ont appelé la communauté internationale à durcir les sanctions contre la Russie. Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a dénoncé ces attaques comme de «nouveaux crimes de guerre» et insisté sur la nécessité d’exercer une pression maximale sur Moscou. Il a également critiqué la stratégie de destruction menée par Vladimir Poutine, affirmant que cette politique ne vise qu’à «détruire et tuer».

Vers une coordination accrue des sanctions

Sur le plan diplomatique, les responsables ukrainiens estiment qu’il est temps de renforcer la coopération internationale pour imposer des mesures plus sévères. Le ministre a rappelé que le président américain Donald Trump avait fait preuve de tolérance dans ses relations avec la Russie, mais qu’il était désormais crucial de coordonner les sanctions afin d’encourager un retour à la paix.

La situation dans l’Est de l’Ukraine et les attaques sur Kyiv témoignent d’une escalade persistante du conflit, rendant incertain l’avenir des négociations et la stabilité régionale.