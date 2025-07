Ukraine : Zelensky fait une proposition à Poutine

AFP

Depuis le déclenchement de l’offensive russe, Volodymyr Zelensky a pu compter sur le soutien actif de Joe Biden. Le président américain s’est engagé sans relâche aux côtés de l’Ukraine, renforçant l’assistance militaire et diplomatique et apportant un appui décisif sur la scène internationale. Cette posture américaine a permis à Kiev de tenir face à l’envahisseur, tout en consolidant son poids politique. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a introduit un nouveau rapport de force. Le nouveau président affiche une volonté affirmée de tourner la page du conflit. Il envisage un accord rapide avec Moscou et a annoncé vouloir réduire l’aide américaine à Kiev. Ce changement d’équilibre incite Zelensky à revoir sa stratégie, ce qui l’amène aujourd’hui à ouvrir une porte inattendue vers Moscou.

Une initiative qui bouscule les lignes

Dans une séquence vidéo publiée sur son compte Telegram le 19 juillet, Zelensky a annoncé la volonté de son équipe de renouer le contact avec les représentants russes dans un délai rapproché. Cette démarche, portée par le secrétaire du Conseil de sécurité Roustem Oumerov, est un effort de relance des échanges directs entre les deux camps. Zelensky a déclaré : « Il faut tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. ». Il insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour faire taire les armes, tout en appelant la Russie à prendre ses responsabilités. Pour la première fois depuis des mois, il évoque clairement l’hypothèse d’un face-à-face avec Vladimir Poutine. Un geste qui dénote un assouplissement tactique, à un moment où les conditions diplomatiques et militaires ont profondément évolué.

Calcul politique ou volonté de rupture ?

Cette ouverture vers le dialogue ne marque pas un renoncement, mais une tentative de repositionnement. Conscient que l’attention de ses alliés se fragilise, Zelensky veut éviter que l’Ukraine soit perçue comme intransigeante ou isolée. En proposant cette rencontre, il renvoie à Moscou le fardeau du refus, tout en montrant aux partenaires occidentaux que Kiev n’est pas enfermé dans une logique de confrontation permanente. L’absence de réponse du Kremlin laisse planer le doute sur la suite, mais l’initiative change déjà la dynamique. Elle oblige chacun à se repositionner : Moscou, qui redoute l’image d’un blocage de sa part, et Washington, où Trump devra choisir entre sa promesse de paix rapide et la complexité des négociations réelles.

En mettant sur la table une nouvelle tentative de dialogue, Zelensky prend un risque calculé, mais il garde l’initiative. Dans un conflit où les victoires militaires ne suffisent plus à dessiner une issue claire, le terrain diplomatique redevient un espace stratégique à part entière.