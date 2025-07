Un diplomate congolais arrêté en Bulgarie avec plus de 200 kg de cocaïne

Photo d'illustration : ulyces.co

Les autorités bulgares ont confirmé l’arrestation d’un diplomate de la République démocratique du Congo en poste à Bruxelles. Une arrestation qui, selon les premiers rapports, a eu lieu au poste-frontière entre la Bulgarie et la Turquie, révélant l’existence d’un réseau sophistiqué de trafic international de drogue.

Le diplomate, Jean De Dieu Mutebwa Mulumba, a été interpellé avec deux complices : une ressortissante belge et l’organisateur présumé de ce trafic, de nationalité bulgare. Une opération d’envergure, qui a permis de saisir plus de 200 kilogrammes de cocaïne. La drogue était dissimulée dans la voiture du diplomate congolais, ce qui l’incrimine d’autant plus. Une saisie qui surprend et qui pousse les autorités européennes à se remettre en cause, afin de comprendre ce qui a bien pu se passer.

Un réseau organisé démantelé

L’enquête semble démontrer que cette activité illégale s’inscrit dans un schéma complexe, marqué par des opérations méthodiques et surtout, répétées. En effet, le diplomate congolais a déjà effectué de nombreux trajets au cours des derniers mois, laissant ainsi supposer qu’un véritable trafic s’est en fait mis en place entre la Turquie (ou tout du moins, une région de la Turquie) et une partie de l’Europe occidentale.

Une arrestation qui implique de graves sanctions possibles. Les trois personnes arrêtées, dont le diplomate congolais, encourent des peines d’emprisonnement pouvant atteindre deux décennies. La position de Jean De Dieu Mutebwa Mulumba ne devrait d’ailleurs pas l’aider à atténuer sa peine éventuelle.

Position stratégique de la Bulgarie

La Bulgarie constitue un corridor privilégié pour l’acheminement des stupéfiants en provenance d’Amérique du Sud vers les marchés européens. Cette position géographique stratégique, située entre l’Union européenne et la Turquie, facilite les opérations de transit pour les organisations criminelles internationales. Cette affaire illustre la persistance de réseaux de trafic dont les racines remontent à l’époque communiste, période durant laquelle ces activités illégales servaient les intérêts économiques de l’État.