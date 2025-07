USA : décès de Hulk Hogan, légende du catch

Hulk Hogan (Rob Kim/Getty Images)

Le monde du divertissement sportif perd l’une de ses plus grandes icônes. Selon des informations relayées par TMZ, Terry Bollea, plus connu sous le nom de Hulk Hogan, est décédé à l’âge de 71 ans.

Le décès serait survenu tôt jeudi matin à son domicile de Clearwater, en Floride. Les premiers secours ont tenté de le réanimer sur place, avant de le transférer à l’hôpital.

Il a malheureusement été déclaré mort peu après son arrivée. Ces dernières années, Hogan avait souffert de plusieurs complications de santé, conséquence d’un parcours physique intense et d’un passé marqué par de nombreuses blessures.

Plus qu’un simple catcheur, Hulk Hogan était un véritable symbole de la WWE et de l’âge d’or du catch à la télévision. Reconnaissable entre mille avec son bandana, sa moustache blonde et ses slogans cultes, il a marqué plusieurs générations de fans à travers le monde. Son impact allait au-delà des rings : il était une figure médiatique, un acteur occasionnel et un ambassadeur d’un certain style de spectacle sportif.

Son personnage a contribué à faire du catch un phénomène mondial dans les années 1980 et 1990. Il a incarné un héros populaire, à une époque où les frontières entre sport, show et storytelling étaient en pleine évolution.

Malgré les polémiques et les passages difficiles qui ont jalonné sa vie, Hulk Hogan laisse derrière lui un héritage durable. Sa disparition tourne une page importante de l’histoire de la WWE et du catch moderne.

Les hommages de ses fans, anciens rivaux et partenaires de scène ne tarderont sans doute pas à affluer, témoignant de l’influence durable d’un homme qui, pour beaucoup, restera à jamais une légende.