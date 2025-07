USA : la réaction hallucinante de Trump face à un président africain

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

La perception de Donald Trump à l’égard du continent africain a, depuis plusieurs années, suscité critiques et réserves dans les cercles diplomatiques. Son premier passage à la tête des États-Unis avait été marqué par des propos jugés méprisants à l’égard de certains pays africains, nourrissant l’image d’un président peu familier des réalités historiques et culturelles du continent. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, cette tendance semble se confirmer. Un nouvel épisode survenu ce mercredi à la Maison-Blanche vient raviver ces inquiétudes.

Une remarque qui interroge sur le fond

Lors d’un déjeuner officiel en présence de cinq chefs d’État africains, Donald Trump a suscité l’étonnement en s’adressant à Joseph Boakai, président du Libéria, de façon pour le moins condescendante. Impressionné par son aisance en anglais, le président américain lui a lancé : « Un anglais si parfait. Où avez-vous appris à parler aussi bien ? Avez-vous fait des études ? Où ça ? » Une réplique immédiatement perçue comme déplacée, voire humiliante, tant pour Boakai que pour les autres dirigeants présents.

Publicité

En posant cette question, Trump a semblé ignorer que l’anglais est la langue officielle du Libéria, ancienne colonie fondée par d’anciens esclaves afro-américains. La réponse de Boakai, courte et sobre — « Au Libéria » — a clos l’échange, mais la gêne était palpable. Par son ton et son contenu, la remarque a pu être interprétée comme une remise en question implicite du niveau d’instruction ou de légitimité culturelle des invités africains dans leur ensemble.

Une scène virale, une réaction maîtrisée

La séquence, captée par les caméras et relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement généré une vague de commentaires. De nombreux internautes et observateurs politiques y ont vu une nouvelle illustration du manque de considération accordé aux partenaires africains. Le fait que Trump ait souligné la supposée rareté d’un bon niveau d’anglais à cette « table » a également été perçu comme une remarque visant collectivement les autres présidents africains présents, et pas seulement Boakai.

Face à cette situation, Joseph Boakai a choisi de ne pas entrer dans la confrontation, adoptant un ton calme et diplomatique. Ce positionnement a été salué par plusieurs analystes, qui y ont vu une forme de retenue stratégique visant à préserver la nature protocolaire de l’événement. En revanche, l’incident vient renforcer les interrogations sur la capacité de Donald Trump à entretenir un dialogue respectueux et équilibré avec les dirigeants africains, au moment où les États-Unis cherchent à réaffirmer leur présence sur le continent face à la concurrence croissante d’autres puissances.