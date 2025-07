Wilfried Houngbédji : “Nous viendrons à bout du terrorisme, c’est une certitude”

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Face à la persistance des attaques armées dans le septentrion, l’exécutif béninois réaffirme sa détermination à restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire. Lors de son point de presse hebdomadaire du vendredi 4 juillet 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a exprimé la confiance de l’État dans l’issue favorable de la lutte contre le terrorisme.

« Moi je vous ai toujours dit que j’ai une seule certitude, c’est que nous viendrons à bout du terrorisme », a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement, en réponse aux inquiétudes liées à l’intensification des incursions armées dans la région septentrionale. Il a comparé cette lutte à une compétition sportive, évoquant la récente CAN en Côte d’Ivoire : « Vous avez vu le début de compétition poussée, j’allais même dire catastrophique, du pays hôte. Vous avez vu comment ça a fini en apothéose ? »

Publicité

Pour Wilfried Houngbédji, l’analogie traduit la nécessité de la persévérance. Il insiste sur le fait que l’État ne cédera pas face à l’adversité : « Le temps, je ne sais pas. Le comment, je sais un peu. Mais la certitude, c’est que nous viendrons à bout, parce que c’est ça qui est logique, que l’armée républicaine, que l’État, l’emporte sur les délinquants. On va y arriver, et on a commencé. »

Depuis 2021, le Bénin est confronté à une série d’attaques violentes, notamment dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora et du Borgou. Ces incursions sont attribuées à des groupes armés opérant depuis les zones frontalières du Burkina Faso et du Niger. En réaction, les autorités ont intensifié les déploiements militaires et lancé plusieurs opérations de sécurisation.

Le porte-parole a également appelé à une mobilisation collective autour des forces armées. « Il faut que nous maintenions et amplifions ce rythme, pour que nos enfants qui sont au front puissent garantir la sécurité et l’intégrité de notre territoire, nous regardent toujours vivants », a-t-il déclaré. Le gouvernement poursuit ses efforts sur le terrain, tout en invitant la population à faire preuve de vigilance et de confiance envers les institutions de la République.