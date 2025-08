1er Août au Bénin: Boycott de l’opposition et des pays de l’AES invité

Boni Yayi (Photo présidence)

La célébration du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, qui s’est déroulée vendredi dernier, a été un événement en demi-teinte. Alors que le défilé militaire et la cérémonie officielle se sont tenus à Cotonou, la fête nationale a été marquée par un double boycott : celui de l’opposition politique et, fait notable, celui des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui avaient pourtant été invités et dont les troupes devraient défiler. Cette double absence laisse croire que les divisions internes et les tensions diplomatiques du pays sont encore vivaces. Sur le plan intérieur, le boycott de la fête par les principaux partis de l’opposition politique n’est pas passé inaperçu. En l’absence de personnalités telles que celles du parti Les Démocrates, c’est un message clair de désapprobation qui a été adressé au régime en place. Ce geste s’inscrit dans un contexte marqué par de récentes tentatives de dialogue entreprises par le pouvoir Talon. Pour l’opposition, les revendications restent inchangées : la libération des prisonniers politiques, le retour sécurisé des exilés et une réforme en profondeur du code électoral, jugé trop restrictif.

En choisissant de s’éloigner des festivités officielles, l’opposition a voulu signifier sa désapprobation avec la politique du régime en place. « Je crois que à notre place, à la place des responsables du parti, vous ne pouvez pas faire autrement parce que pendant que ceux qui dirigent le pays actuellement nous envoient des invitations, il continuent de de brimer les droits d’un certain nombre de personnes au sein du parti », a martelé l’He Guy Mitokpè sur le plateau d’ESAE TV avant d’ajouter « vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a moins de 2 mois, l’un des membres de ma cellule de communication, M. Julien Kandé Kansou, a été arrêté. Actuellement, il est détenu à la prison civile de Ouidah. Et avant Julien, il y avait d’autres personnes proches du parti qui ont été arrêtées de manière brutale. Et puis vous n’êtes pas aussi sans savoir que le parti s’est prononcé sur je ne sais pas si je vais dire sur le kidnapping ou sur l’enlèvement du journaliste Hughes Sossoukpè. (…) Et donc on ne peut pas dénoncer de pareilles pratiques et puis juste quelques jours, quelques semaines après festoyer avec le régime ».

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici