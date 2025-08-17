Accident en Russie : Kseniya Alexandrova, candidate à Miss Univers 2017, décède à 30 ans

Kseniya Alexandrova (© Getty Images)

L’ex-mannequin et animatrice russe est décédée à Moscou le 12 août 2025, un mois après un accident de la route impliquant un élan. À seulement 30 ans, elle laisse le souvenir d’un parcours alliant concours de beauté, carrière médiatique et études universitaires.

Un accident dramatique suivi d’un long coma

La Russie a perdu une figure connue du monde des concours de beauté avec la disparition de Kseniya Alexandrova, morte à l’âge de 30 ans. Le 5 juillet 2025, son véhicule a percuté un élan dans la région de Tver alors qu’elle voyageait avec son mari. L’animal a traversé le pare-brise et l’a grièvement blessée à la tête.

Publicité

Transférée vers Moscou, elle a été hospitalisée au Sklifosovsky Research Institute où elle est restée dans le coma pendant plusieurs semaines. Son décès a été constaté le 12 août, quatre mois après son mariage. La nouvelle a été largement relayée par la presse et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où plusieurs hommages ont été publiés. Des articles de presse spécialisés envisagent déjà de revenir sur son parcours pour souligner son rôle dans la scène médiatique russe.

Une candidate remarquée et une carrière éclectique

Née en 1994 à Moscou, Kseniya Alexandrova a commencé sa carrière de mannequin à 19 ans au sein de l’agence Modus Vivendis. Elle a été élue vice-Miss Russie en 2017, ce qui lui a permis de représenter son pays au concours Miss Univers la même année, même si elle n’a pas figuré parmi les finalistes. Cette participation lui a néanmoins offert une visibilité accrue et l’a conduite à travailler comme animatrice de télévision.

En parallèle, elle a poursuivi des études supérieures : un diplôme en finance obtenu à l’Université russe d’économie Plekhanov en 2016, suivi d’une formation en psychologie à l’Université pédagogique d’État de Moscou en 2022. Cette double orientation illustre son ambition de construire une carrière au-delà des podiums.

L’organisation Miss Univers et son agence ont exprimé leur tristesse face à sa disparition, rappelant sa polyvalence et son engagement dans différents domaines professionnels.