Afflux inédit : plus de 600 migrants algériens arrivent aux Baléares en deux jours

Photo : AFP / ARIS MESSINIS

La question des migrations divise l’Europe plus que jamais, exacerbant les tensions politiques et forçant les États à repenser leurs stratégies. En 2023, Frontex a enregistré 385 771 entrées irrégulières dans l’UE, soit une hausse de 17 % par rapport à 2022, une tendance qui semble vouloir se confirmer en 2025.

Pour des milliers de personnes, l’Europe reste une terre d’espoir, parfois une simple étape vers le Royaume-Uni. Mais cet afflux met à rude épreuve les systèmes d’accueil, les budgets et la cohésion entre pays membres, déjà sous pression.

Les Baléares, en première ligne, incarnent aujourd’hui cette crise. L’archipel est devenu un symbole des mutations des routes migratoires en Méditerranée, révélant l’ingéniosité des réseaux de passeurs qui contournent les contrôles renforcés ailleurs.

Un afflux record et une route en pleine expansion

Les chiffres sont alarmants : 4 316 migrants ont atteint les Baléares depuis le début de l’année, soit une explosion de 97,4 % par rapport à 2024. À ce rythme, l’archipel pourrait accueillir près de 11 600 personnes d’ici à la fin de l’année, presque deux fois plus qu’en 2024.

La majorité vient d’Algérie et d’Afrique subsaharienne, profitant des conditions estivales pour tenter la traversée. Récemment, en seulement 48 heures, plus de 600 personnes ont d’ailleurs réussi à y débarquer depuis l’Algérie. Les réseaux de passeurs, de plus en plus organisés, exploitent les failles et transforment les Baléares en un nouveau point chaud de la crise migratoire.

Madrid et Bruxelles sous tension

La situation est aujourd’hui telle que le fossé se creuse entre Madrid et le gouvernement régional. Le gouvernement Sanchez, lui, tente de négocier avec l’Algérie pour endiguer le phénomène. Cette crise redessine la géographie des migrations vers l’Espagne et place l’UE devant un dilemme. Il est aujourd’hui devenu essentiel de concilier impératifs humanitaires et exigences sécuritaires, tout en évitant une fracture politique interne pouvant davantage fragiliser le pays et le gouvernement, alors que partout en Europe, en observe une montée de l’agacement face à une immigration que certains n’hésitent pas à qualifier de « hors de contrôle« .