Afrique : la fondation Gates engage 2,5 milliards de dollars pour la santé des femmes

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Bill Gates poursuit son engagement humanitaire en ciblant spécifiquement la santé des femmes sur le continent africain. Par le biais de la fondation Gates, l’homme d’affaires a décidé de consacrer 2,5 milliards de dollars à un vaste programme de soutien aux systèmes de santé publique en Afrique, un effort inédit en termes de volume financier alloué en une seule fois sur le continent.

Un soutien massif à la santé féminine

Ce programme prévoit le financement d’environ quarante initiatives locales dans plusieurs pays, avec pour but de renforcer les soins liés à la maternité, à la santé gynécologique et à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Il vise à appuyer les structures existantes, tout en améliorant les conditions d’accès aux soins pour les femmes, souvent confrontées à des lacunes systémiques en matière de santé.

Publicité

L’accompagnement inclura aussi bien le développement d’infrastructures que la formation du personnel et l’innovation médicale, avec un objectif : renforcer l’impact des politiques de santé tout en maîtrisant leurs coûts.

Réformer durablement les systèmes de santé

L’approche adoptée par la fondation Gates repose sur une collaboration directe avec les gouvernements et les acteurs locaux. Il s’agit de fournir un appui technique et financier sans imposer de solutions extérieures, afin de favoriser une intégration durable des projets dans les politiques publiques nationales.

Cette démarche marque un tournant dans la manière dont les aides privées s’articulent avec les stratégies étatiques, en s’alignant sur les besoins exprimés localement plutôt qu’en les substituant.

Un horizon de vingt ans pour redistribuer la fortune de Gates

L’engagement africain de la fondation s’inscrit dans un cadre plus large, annoncé par Bill Gates lui-même : redistribuer la quasi-totalité de sa fortune, estimée à plus de 200 milliards de dollars, dans les deux prochaines décennies. Cette stratégie philanthropique vise plusieurs priorités mondiales, dont la santé, l’éducation et la réduction des inégalités.

Publicité

Le choix de consacrer une part aussi importante de cette enveloppe à la santé des femmes africaines souligne l’importance stratégique de ce volet dans les actions futures de la fondation. Cet investissement pourrait également encourager d’autres acteurs à renforcer leur implication dans ce domaine longtemps sous-financé.