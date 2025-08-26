Afrique : Toyota prépare une implantation stratégique

Toyota (photo DR)

Le Togo redouble d’efforts pour attirer de grands investisseurs et consolider sa place dans le paysage économique africain. Grâce à des réformes continues et à des infrastructures modernes, le pays se positionne comme une porte d’entrée incontournable pour l’Afrique de l’Ouest. Le port de Lomé, seul port en eau profonde de la sous-région capable d’accueillir de très grands navires, joue un rôle central dans cette stratégie.

Toyota Tsusho franchit le pas

Selon nos confrères de Togo First, le géant japonais Toyota Tsusho Corporation a confirmé son intention d’implanter une plateforme de distribution au Togo. Le projet, qui devrait démarrer en octobre 2025, a été officiellement présenté au chef de l’État, Faure Gnassingbé, par le PDG du groupe, Ichiro Kashitani.

Publicité

Cette future plateforme sera installée dans la zone portuaire de Lomé et servira de hub pour l’importation, la distribution et le service après-vente des véhicules Toyota dans plusieurs pays de la région.

Au-delà du secteur automobile, l’accord conclu entre Toyota Tsusho et le Togo s’étend à d’autres domaines jugés stratégiques. Des projets liés aux énergies renouvelables et à la santé figurent déjà dans la feuille de route. Ce choix traduit la volonté de Toyota d’inscrire son implantation dans une perspective de long terme et de diversification.

L’arrivée de Toyota Tsusho conforte la stratégie industrielle du Togo, qui mise sur le dynamisme du port de Lomé pour attirer des entreprises de premier plan. Cette installation devrait créer des emplois, renforcer les compétences locales et accroître les échanges commerciaux dans toute la sous-région. En accueillant un acteur de l’envergure de Toyota, le Togo envoie un signal fort sur sa capacité à séduire des investisseurs mondiaux et à s’imposer comme un centre logistique incontournable en Afrique de l’Ouest.