Afrique : un important gisement de diamants découvert

Un gisement de diamants d’envergure a été identifié dans le nord-est de l’Angola, plus précisément dans la province de Lunda-Sud. L’annonce a été faite par le groupe De Beers, en partenariat avec la compagnie nationale Endiama, qui mènent conjointement des travaux d’exploration dans la région rapporte l’agence de presse russe Tass.

Une découverte majeure pour l’industrie diamantifère

Selon De Beers, il s’agit du plus important gisement de kimberlite découvert par l’entreprise depuis trois décennies. Les premières analyses laissent penser que cette zone pourrait constituer une véritable nouvelle province diamantifère. La découverte a été rendue possible grâce à l’exploitation de données aériennes, suivie d’une campagne de forages ciblés.

Les estimations précises des réserves ne sont pas encore disponibles, les travaux d’évaluation étant toujours en cours. Certains spécialistes évoquent toutefois la possibilité que plusieurs gisements distincts se trouvent dans cette même région.

Un partenariat stratégique renforcé

L’essor de cette exploration s’inscrit dans le cadre d’un accord d’investissement signé en 2022 entre le gouvernement angolais et De Beers pour l’exploration et l’extraction de diamants dans le nord-est du pays. Cet accord a été élargi en février 2024 afin de renforcer la coopération technique et financière entre les deux parties.

Pour Endiama, cette avancée illustre le potentiel encore largement inexploité du sous-sol angolais et s’inscrit dans une stratégie nationale visant à accroître la valeur ajoutée locale dans la filière diamantifère.

L’Angola, un acteur clé du marché africain

Avec une production annuelle de 14 millions de carats en 2024, l’Angola se positionne comme le deuxième producteur de diamants d’Afrique, derrière le Botswana. Le pays mise sur de nouvelles découvertes et sur la modernisation de ses infrastructures pour augmenter sa part de marché et diversifier ses débouchés à l’international.