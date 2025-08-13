Afrique : un nouvel aéroport de grande envergure bientôt construit

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Le gouvernement kényan a décidé de franchir un cap stratégique dans le transport aérien. Selon AgenceEcofin, un projet de construction d’un aéroport de grande envergure a été validé afin de répondre à la croissance rapide du trafic et de renforcer la position du pays comme point de passage incontournable en Afrique de l’Est.

Actuellement, l’aéroport international Jomo Kenyatta, porte d’entrée principale du Kenya, fonctionne bien au-delà de sa capacité initiale. Conçu pour 8 millions de voyageurs par an, il en a accueilli 12 millions en 2023. Une pression qui met en lumière des limites structurelles, aussi bien en matière d’infrastructures que de fluidité des opérations.

Le nouvel aéroport, présenté par les autorités comme un projet d’importance nationale, devrait disposer d’installations modernes capables de rivaliser avec les grands hubs régionaux. L’objectif affiché est double : offrir aux passagers une expérience de voyage de haut niveau et capter une part plus importante du trafic international, dans un contexte où les pays voisins investissent massivement dans leurs propres plateformes aéroportuaires.

Au-delà des enjeux économiques et touristiques, ce projet traduit la volonté du Kenya de se positionner comme leader du transport aérien dans une zone où la concurrence s’intensifie. En misant sur une infrastructure ambitieuse, Nairobi espère consolider ses liaisons avec l’Asie, l’Europe et le reste du continent africain, tout en attirant davantage de compagnies aériennes. Aucune date précise n’a encore été annoncée pour le début des travaux, mais le ministère des Transports assure que ce futur aéroport sera pensé pour répondre aux besoins des prochaines décennies.