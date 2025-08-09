Agriculture en Afrique: ce pays veut atteindre 5 milliards $ d’exportation

Image by Pexels from Pixabay

En plein essor agricole, la Tanzanie entend renforcer sa présence sur les marchés internationaux en portant la valeur de ses exportations à 5 milliards de dollars d’ici 2030, un objectif qui marque une nouvelle étape dans sa stratégie économique. Cette ambition s’appuie sur la progression déjà réalisée ces dernières années et sur la volonté du pays de se positionner comme un fournisseur fiable de produits agricoles répondant aux attentes des importateurs.

Une compétitivité freinée par les exigences à l’import

Lors d’un salon agricole organisé dans le nord du pays du 1er au 8 août 2024, Gabriel Mganga, représentant de l’Autorité tanzanienne de la santé des plantes et des pesticides (TPHPA), a alerté sur les difficultés rencontrées par les exportateurs locaux. Selon lui, de nombreux chargements sont bloqués ou refusés faute de respecter les protocoles sanitaires imposés par les marchés étrangers. Ce manque de conformité entraîne non seulement des pertes financières, mais réduit aussi les opportunités de pénétration de nouveaux débouchés.

Des ajustements techniques et commerciaux en cours

Pour inverser cette tendance, la TPHPA multiplie les actions : amélioration des procédures de contrôle, diffusion d’informations sur les réglementations propres à chaque pays, mise en place de certifications alignées sur les normes internationales. Parallèlement, les autorités travaillent à élargir le réseau d’accords commerciaux afin de réduire les obstacles réglementaires et logistiques qui freinent encore certaines exportations.

En misant sur une production mieux adaptée aux standards mondiaux et sur une ouverture accrue des marchés, la Tanzanie espère non seulement atteindre son objectif financier, mais aussi renforcer sa position parmi les fournisseurs agricoles de référence sur le continent africain.