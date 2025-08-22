Armement en Europe : nouvelle commande stratégique de 26 000 fusils d’assaut

Photo : MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Ces dernières années, plusieurs pays nordiques, historiquement attachés à une tradition de neutralité militaire, ont profondément revu leur doctrine de défense. Face aux bouleversements géopolitiques et aux nouvelles menaces sécuritaires, ils se sont engagés dans une course à l’armement afin de renforcer leur capacité de dissuasion et de protection. Cette évolution illustre une transformation notable dans la manière dont l’Europe du Nord appréhende sa sécurité.

Le Danemark modernise ses forces terrestres

Dans ce contexte, le Danemark a décidé de renforcer son arsenal. Selon le site spécialisé Opex360, le ministère danois de la Défense a notifié un nouveau contrat à l’entreprise Colt Canada pour l’acquisition d’au moins 26 000 fusils d’assauts de marque Gevær M/25 C8 MRR. Ces armes, destinées à équiper les forces danoises, doivent être livrées avant la fin de l’année 2026. Le montant exact de l’opération n’a pas été précisé par les autorités.

Publicité

Ce contrat reflète la volonté du Danemark de moderniser ses forces terrestres avec du matériel fiable et éprouvé, tout en accélérant ses programmes d’équipement face à des enjeux sécuritaires en évolution rapide. Les fusils C8 MRR, légers et polyvalents, devraient permettre aux troupes danoises de mieux répondre à diverses missions, allant de la défense nationale à des opérations internationales.

Une tendance européenne plus large

La décision danoise s’inscrit dans une dynamique plus vaste observée dans plusieurs pays européens. Des nations historiquement pacifistes ou neutres investissent désormais massivement dans l’armement terrestre et aérien, illustrant la montée des tensions et l’incertitude qui règne sur le continent. Ce renforcement des capacités vise aussi à garantir une certaine autonomie stratégique.

En s’appuyant sur un partenaire de longue date comme Colt Canada, le Danemark entend combiner rapidité de livraison et fiabilité technologique. Ce choix souligne l’importance des alliances industrielles et la confiance accordée aux fournisseurs internationaux dans la planification militaire. Cette commande de 26 000 fusils d’assaut marque ainsi une étape importante dans la modernisation des forces danoises, tout en s’inscrivant dans un mouvement plus large de renforcement militaire en Europe du Nord.