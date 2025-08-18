Armement : le Vietnam signe un contrat de 245 millions $ avec la Corée du Sud

Photo : DR

Le Vietnam poursuit activement la modernisation de son armée en diversifiant ses partenaires militaires. Dans ce cadre, le pays a choisi de se tourner vers la Corée du Sud pour renforcer son artillerie. Selon le site spécialisé Opex360, Hanoï a conclu un contrat avec le groupe sud-coréen Hanwha Aerospace portant sur la fourniture de 20 canons automoteurs K9 Thunder. La transaction, réalisée via un accord gouvernement à gouvernement et l’intermédiaire de l’Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements, s’élève à 245 millions $.

Ce contrat revêt une dimension historique et stratégique. Il s’agit de la première exportation d’armement de la Corée du Sud vers un pays d’Asie du Sud-Est et du premier accord signé avec un État communiste contre lequel Séoul s’était engagé aux côtés des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Selon Opex360, les discussions entre les deux pays ont été rapides et efficaces, le Vietnam ayant exprimé dès 2024 son intérêt pour le K9 Thunder, réputé pour sa précision et sa mobilité sur le champ de bataille.

Le choix de ce système d’artillerie illustre la volonté de Hanoï de moderniser ses capacités militaires tout en diversifiant ses fournisseurs, afin de réduire sa dépendance traditionnelle à certains partenaires. Le K9 Thunder, capable de tirer sur de longues distances avec une grande rapidité, devrait significativement renforcer les capacités de riposte de l’armée vietnamienne.

Au-delà de l’aspect militaire, ce partenariat témoigne également de l’ouverture croissante du Vietnam aux échanges industriels et technologiques avec la Corée du Sud, et plus largement avec d’autres pays d’Asie. Il s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la sécurité nationale tout en bénéficiant d’une expertise technologique avancée, déjà éprouvée sur le marché international.

Ce contrat pourrait aussi ouvrir la voie à de futurs accords, dans le contexte d’une région où les tensions maritimes et territoriales nécessitent des capacités de défense modernes et flexibles. Le Vietnam, en adoptant une politique de diversification, montre sa volonté de combiner modernisation militaire et pragmatisme stratégique, tout en consolidant sa position dans l’architecture sécuritaire de l’Asie du Sud-Est