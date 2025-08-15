Armement : une entreprise israélienne rafle un contrat de 1.6 milliard $ en Europe

Ohad Zwigenberg/AP/SIPA / SIPA

L’entreprise israélienne Elbit Systems vient de sécuriser l’un des plus importants accords de son histoire en Europe. Selon Ynetnews, un contrat de 1,635 milliard de dollars a été signé avec un pays européen dont le nom reste confidentiel. L’engagement s’étendra sur cinq ans et prévoit la fourniture de technologies de défense de pointe.

Ce partenariat comprend des systèmes de fusées de précision à longue portée, des drones ainsi que des solutions avancées dans les domaines du renseignement et de la guerre électronique. Plusieurs de ces équipements sont issus du portefeuille le plus récent de l’entreprise et intègrent des fonctions basées sur l’intelligence artificielle. L’objectif est de moderniser les capacités militaires du pays acheteur et d’améliorer la fluidité des communications au sein de ses forces armées.

La signature intervient dans un contexte où certains États européens envisagent de restreindre leurs importations d’armes en provenance d’Israël à cause de la situation en Palestine. Malgré cela, l’accord témoigne d’une volonté de renforcer les liens technologiques et stratégiques entre l’industrie israélienne de la défense et certains partenaires européens.

Il n’est pas exclu que ce contrat ouvre la voie à d’autres commandes. D’après Ynetnews, plusieurs pays du continent suivraient avec intérêt la conclusion de cet accord et pourraient, à leur tour, solliciter les services d’Elbit Systems pour renforcer leurs propres capacités militaires.