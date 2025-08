Attaques en Ukraine : la Russie bat un record

Des soldats russes photo : DR

La Russie a intensifié ses opérations de guerre aérienne en Ukraine, franchissant un cap inédit dans l’usage de drones à longue portée. Au mois de juillet, le nombre d’engins lancés a atteint un sommet depuis le début du conflit, tandis que les frappes de missiles ont confirmé la régularité d’un rythme offensif soutenu. Cette évolution tactique reflète une adaptation des moyens militaires russes dans une situation de guerre prolongée.

Une stratégie offensive qui s’appuie sur les drones

Selon les informations rapportées ce vendredi par l’AFP et relayées par TVA Nouvelles, 6 297 drones à longue portée ont été déployés depuis le territoire russe vers plusieurs régions ukrainiennes en juillet, témoignant d’une nette intensification de cette méthode d’attaque. À la différence des missiles, les drones offrent une flexibilité opérationnelle et une fréquence d’utilisation plus élevée, permettant une pression constante sur les défenses adverses.

Publicité

La multiplication des attaques par drone révèle également un changement dans l’équilibre des moyens engagés. Ces engins, souvent de conception simplifiée mais parfois guidés par des technologies sophistiquées, sont devenus un outil central dans la stratégie d’épuisement menée par Moscou. En parallèle, 198 missiles ont été tirés durant le mois de juillet selon la source, un niveau qui reste élevé dans la dynamique actuelle du conflit.

Des défenses sous tension face à un harcèlement aérien

Face à cette recrudescence, l’Ukraine se retrouve confrontée à un défi technique et humain de plus en plus complexe. Malgré l’acheminement de systèmes de défense modernes fournis par ses alliés occidentaux, la fréquence et la dispersion des attaques saturent les capacités d’interception. Dans plusieurs régions, les frappes ont ciblé des infrastructures logistiques, des dépôts d’énergie et des zones résidentielles.

Les autorités ukrainiennes tentent de renforcer leur couverture aérienne, mais la demande dépasse souvent les ressources disponibles. De nombreuses alertes, parfois déclenchées de manière répétitive dans la même journée, traduisent un épuisement des populations et une difficulté à maintenir un niveau de vigilance constant.

Un tournant dans la guerre technologique

Depuis le début de la guerre, les fronts terrestres n’ont cessé d’évoluer, mais c’est désormais le contrôle de l’espace aérien qui semble dicter le rythme des opérations. L’augmentation record de l’activité des drones russes en juillet – en hausse de 16 % par rapport à juin – témoigne d’un choix stratégique : affaiblir lentement mais durablement les capacités ukrainiennes, tout en limitant les coûts directs pour l’agresseur.

Publicité

Cette approche montre également une tendance globale des conflits modernes à s’appuyer sur des armements plus automatisés, capables d’agir sans pilote, à distance, et à répétition. Si cette tactique permet à Moscou de maintenir la pression sans engager massivement ses forces au sol, elle expose en revanche les zones civiles à un danger permanent.

Alors que les efforts diplomatiques pour une désescalade stagnent, cette évolution du conflit confirme que la guerre en Ukraine est entrée dans une phase d’usure aérienne, où la technologie tient désormais une place centrale.