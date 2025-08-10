Aviation en Afrique : cette compagnie termine l’année en force… mais pas comme prévu

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

La compagnie Ethiopian Airlines a clôturé son exercice 2024/2025 avec un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars, selon les déclarations de son directeur général Mesfin Tasew relayées par la presse locale. Ce résultat, bien que solide, reste légèrement inférieur à l’objectif de 8 milliards de dollars fixé pour la période.

Un trafic passagers en forte activité

Sur la période, la compagnie a transporté plus de 19 millions de voyageurs, dont 15,2 millions sur les liaisons internationales et 3,9 millions sur les vols intérieurs. Cette performance illustre le rôle central d’Ethiopian Airlines dans la connectivité aérienne du continent africain, en particulier grâce à son hub d’Addis-Abeba, devenu un carrefour stratégique entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Le fret, un pilier stratégique

Le transport de marchandises a atteint 785 323 tonnes, confirmant l’importance du fret dans la stratégie de la compagnie. Depuis la crise sanitaire mondiale, le groupe a renforcé sa flotte cargo pour répondre à la demande croissante de transport de biens, notamment vers les marchés émergents et les plateformes logistiques internationales.

Perspectives et enjeux à venir

Ethiopian Airlines demeure l’un des acteurs majeurs du secteur aérien africain, dans un contexte où la concurrence régionale s’intensifie avec le développement de transporteurs comme Kenya Airways ou EgyptAir. La compagnie mise sur l’expansion de son réseau, la modernisation de sa flotte et l’amélioration de ses services pour se rapprocher de ses objectifs financiers.

Avec une position stratégique sur la route Afrique-Asie et une activité cargo en plein essor, l’entreprise pourrait consolider davantage son influence dans le transport aérien international au cours des prochaines années.