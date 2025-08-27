Bénin : Les imams du formés pour promouvoir la paix et la coexistence pacifique

Photo : ETIENNE LAURENT / EPA/MAXP

La grande mosquée de PK10 à Cotonou a été, La semaine dernière, le théâtre d’un séminaire d’envergure, réunissant plus d’une centaine d’imams, khatibs et prédicateurs venus des douze départements du Bénin. L’objectif de cette formation, fruit d’une collaboration entre l’Attaché des Affaires religieuses de l’Ambassade du Serviteur des deux Saintes Mosquées (siège à Abuja, Nigeria), l’Union Islamique du Bénin (UIB) et l’Organisation pour l’Entraide Islamique (OHEI), était clair : renforcer les connaissances des leaders religieux pour qu’ils puissent mieux promouvoir l’Islam comme une religion de foi, de paix et de coexistence pacifique.

Cet événement s’inscrit dans un contexte où les défis de la cohésion sociale sont de plus en plus présents. Les participants ont ainsi pu échanger et approfondir leurs compétences sous la direction d’experts, notamment le prédicateur Cheikh Moussa, spécialement délégué d’Arabie Saoudite pour l’occasion. Les enseignements dispensés ont porté sur la manière d’améliorer leur pratique au sein de leurs communautés respectives, en insistant sur la nécessité de prôner la paix, le dialogue et le vivre-ensemble dans leurs prêches.

Publicité

Les retours des participants ont été très positifs, à l’image de l’imam Sanni Ali de Djèrègbé qui a salué la qualité des enseignements. Le professeur Abdel Hamid Alaho Chitou Sanni a quant à lui mis en lumière l’engagement de l’Arabie Saoudite en faveur de la paix à travers ce type de projet. Il a également invité les imams à partager les connaissances acquises avec leurs fidèles.

La clôture de ce séminaire a été marquée par la présence d’Aimé Oké, représentant du ministre de l’Intérieur, et de nombreux dignitaires. Le président de l’UIB, l’imam El Hadj Idrissou Boukary, a exhorté ses pairs à demeurer « dans la lumière de l’humanité » et a rappelé l’engagement de l’UIB à poursuivre sa mission de paix et de solidarité. Aimé Oké a souligné le rôle essentiel des leaders religieux dans le maintien de la cohésion sociale, affirmant que leurs voix devaient être « celles de la vérité, de la sagesse et de la paix ». L’événement s’est achevé sur des récitations du Saint Coran en guise de prière pour le peuple béninois.