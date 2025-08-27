Pourquoi des athlètes choisissent OnlyFans pour sauver leur carrière

Sachia Vickery. Photo : DR

Face à la hausse des coûts dans le tennis professionnel, de plus en plus d’athlètes cherchent des sources de revenus complémentaires. Aux États-Unis, la joueuse Sachia Vickery a rejoint la plateforme OnlyFans après une blessure l’ayant tenue éloignée des courts pendant six mois et une rencontre avec Nick Kyrgios, lui aussi présent sur la plateforme. Cette stratégie semble séduire désormais des sportifs d’autres disciplines, en quête de moyens pour sécuriser leur avenir.

Une carrière marquée par des contraintes financières

Professionnelle depuis plus d’une décennie, Sachia Vickery a connu son meilleur classement mondial en 2018, atteignant la 73ᵉ place, avant de reculer au-delà du 550ᵉ rang. Si ses gains cumulés avoisinent 2,1 millions de dollars, la joueuse souligne que les coûts liés à sa carrière – coaching, préparation physique, déplacements, soins médicaux – dépassent largement ces revenus.

Éloignée des tournois pendant six mois à cause d’une blessure à l’épaule, Vickery explique que cette pause forcée a précipité son inscription sur OnlyFans, une plateforme d’abonnement lancée en 2016. Elle y publie du contenu exclusif, générant en quelques mois un chiffre d’affaires à six chiffres. Elle affirme même que ces revenus dépassent ceux de certains tournois majeurs, une réalité qui illustre le décalage entre les primes médiatisées et la situation financière des joueuses hors du top mondial.

OnlyFans, un nouveau modèle pour les athlètes

Bien que souvent associée aux contenus pour adultes, OnlyFans se diversifie progressivement. Des personnalités comme Cardi B ont déjà utilisé la plateforme pour partager des moments de leur vie professionnelle et personnelle. Les fans y accèdent via un abonnement mensuel, avec des options de contenus supplémentaires.

Pour Vickery, ce partenariat a débuté après une rencontre avec le joueur australien Nick Kyrgios, venu promouvoir du contenu lié au pickleball pour la plateforme. Kyrgios lui-même a ouvert son propre compte pour proposer un accès privilégié à ses entraînements et à des séquences exclusives destinées à ses fans.

Cette démarche n’est pas isolée : la perchiste canadienne Alysha Newman a rejoint la plateforme en 2021, la combattante de MMA Paige VanZant a révélé avoir gagné en 24 heures davantage que sur l’ensemble de sa carrière sportive, et la basketteuse Liz Cambage affirme y avoir trouvé une stabilité financière absente de la WNBA. Ces exemples illustrent un mouvement plus large où les sportifs professionnels, confrontés à des budgets élevés et à des revenus irréguliers, diversifient leurs sources de financement. À mesure que les coûts de carrière augmentent, il est probable que d’autres athlètes envisagent ce type de solution.