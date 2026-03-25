Bénin : la FIFA lance sa première production de textiles pour le football scolaire

La FIFA concrétise son engagement en matière de développement textile régional. L’organisation a lancé au Bénin la première production de vêtements destinés à son programme éducatif Football for Schools, selon une annonce de son président Gianni Infantino ce 25 mars 2026. Cette commande de 75 000 tee-shirts et polos, fabriquée par la GDIZ au Bénin, marque un tournant dans l’approvisionnement vestimentaire du programme.

Un programme à portée pédagogique

Football for Schools est une initiative mondiale de la FIFA en partenariat avec l’UNESCO. Le programme combine initiation au football et développement de compétences psychosociales auprès des enfants et de leurs enseignants. Les vêtements produits au Bénin seront distribués aux participants du programme dans plusieurs pays.

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Une alliance FIFA – OMC pour la chaîne de valeur coton

Cette production fait partie du « Partenariat pour le coton », un accord conclu entre la FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le projet concerne les pays du groupe C4+ : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la Côte d’Ivoire. Ces nations produisent du coton de qualité, mais l’exportent presque uniquement sous forme de matière première.

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Gianni Infantino a annoncé cette initiative lors de la Conférence ministérielle de l’OMC à Abu Dhabi en 2024. « Ce projet mène une action concrète qui aura un impact réel et contribuera à améliorer la vie de nombreuses personnes », a déclaré le président de la FIFA. Cette première commande concrétise cet engagement et vise à créer un précédent pour les investisseurs régionaux.

Des retombées économiques mesurables

Plus de 10 millions de personnes vivent grâce à la production de coton dans la région du groupe C4+. Le projet vise à faire de cette zone un centre régional pour la fabrication de textiles et de vêtements durables. En accompagnant ces pays dans leur insertion au sein de la chaîne de valeur mondiale, l’initiative cherche à améliorer les conditions de vie et à stimuler le développement économique local.

Le Bénin héberge la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) à 45 kilomètres de Cotonou, où Btex transforme 40 000 tonnes de coton annuellement et accueille déjà les grandes marques US Polo, The Children Place et Kiabi. Cette commande de la FIFA permettra au pays de renforcer sa position dans la chaîne de valeur textile mondiale.