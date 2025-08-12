Bénin : Voici le processus d’implantation des entreprises à la GDIZ

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) incarne la nouvelle dynamique industrielle du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest. Selon Létondji Behêton, Directeur Général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.), tout a été pensé pour faciliter l’implantation rapide des entreprises.

Le processus d’installation se veut simple et rapide. L’investisseur doit d’abord présenter un projet industriel, qui est évalué afin de déterminer la superficie de terrain à lui attribuer. Vient ensuite la signature d’un contrat de réservation de parcelles, marquant l’engagement formel à s’installer dans la zone. La demande d’agrément est ensuite soumise au comité compétent. Une fois l’agrément obtenu, l’entreprise peut immédiatement lancer la construction de son unité de production. Entre la prise de contact et le démarrage effectif des travaux, le délai moyen observé est d’environ un mois.

Créée en février 2020, la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, qui couvre 1 640 hectares, résulte d’un partenariat entre la République du Bénin et le groupe ARISE, spécialiste des zones écologiques spéciales. Sa vocation première est la transformation des matières premières locales – noix de cajou, soja, karité – ainsi que des ressources minières. Elle vise aussi la substitution à l’importation de produits tels que les médicaments, huiles et vêtements.

La zone offre un cadre réglementaire spécifique avec des avantages fiscaux majeurs : exonération totale des droits et taxes à l’importation de matériel pendant la phase d’installation, exonération d’impôts sur une période de 12 à 17 ans, et liberté de rapatriement des capitaux et revenus. Les investisseurs disposent d’un réseau complet : routes, électricité, gaz, fibre optique, forages pour l’approvisionnement en eau, terminal à conteneurs et terminal à camions.

Statut de port sec

Le statut de port sec facilite la gestion des importations et exportations. Un guichet unique regroupant 17 entités administratives permet de réaliser toutes les formalités sur place, sans sortir de la zone. Pour Létondji Behêton, le Bénin est prêt à accueillir et accompagner les investisseurs afin de stimuler la création d’emplois et de richesse. La GDIZ ambitionne ainsi de devenir un pôle industriel de référence, capable de transformer localement les ressources du pays et de renforcer sa compétitivité sur le marché régional et international.