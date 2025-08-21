BRICS : face à Trump, l’Inde se rapproche de la Russie

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

L’Inde réagit aux menaces de surtaxes américaines en intensifiant son partenariat commercial avec la Russie, dans le cadre stratégique des BRICS. L’objectif est d’atteindre 100 milliards de dollars d’échanges annuels, tout en contournant les tensions croissantes avec Washington.

Un alignement renforcé entre l’Inde et la Russie dans l’élan des BRICS

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a présenté un projet conjoint visant une augmentation d’environ 50 % des échanges avec la Russie d’ici cinq ans. Cette initiative, visant à éliminer les obstacles non tarifaires, s’inscrit clairement dans la stratégie des BRICS, qui promeut une coopération renforcée entre grandes économies émergentes. Les deux capitales envisagent également d’améliorer les systèmes de paiement bilatéral et de multiplier les rencontres interentreprises, en particulier dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des technologies. Cette visite de trois jours à Moscou prépare aussi la venue du président Vladimir Poutine en Inde avant la fin de l’année, signe d’une volonté d’approfondir les liens stratégiques.

Publicité

Une réponse directe aux tarifs de Trump et à leur impact

Face aux tarifs américains pouvant atteindre 50 %, une mesure annoncée après la poursuite des achats indiens de pétrole russe, l’Inde a dénoncé ces sanctions comme « sélectives et déraisonnables ». La pression tarifaire incite New Delhi à diversifier ses relations commerciales, notamment en intensifiant ses liens avec la Russie, qui lui offre un pétrole à prix réduit, permettant de contenir l’inflation intérieure. Dans ce contexte, le renforcement des échanges énergétiques devient un levier stratégique essentiel pour les deux pays.

Un virage stratégique à l’échelle régionale

Avec ces développements, l’Inde confirme son positionnement au sein des BRICS, tout en affirmant sa souveraineté économique. Le rapprochement avec la Chine, notamment à travers la prochaine visite de Narendra Modi à Pékin, illustre une volonté plus large de diversification des alliances régionales. En consolidant ses relations avec Moscou et Pékin, New Delhi cherche à se protéger des pressions occidentales et à accroître son influence dans les grands équilibres économiques mondiaux. La visite prochaine du président Vladimir Poutine en Inde pourrait ainsi marquer une étape clé dans le renforcement de cet axe stratégique, confirmant le rôle central des BRICS dans la recomposition actuelle des alliances économiques.