Burkina : suspension du projet Target Malaria financé par Bill Gates

Le gouvernement burkinabè a annoncé la suspension immédiate du projet Target Malaria sur l’ensemble du territoire national. L’information a été relayée par divers médias burkinabè dont Burkina24, qui cite un communiqué officiel du ministère de la Recherche.

Selon ce communiqué, toutes les enceintes contenant des moustiques génétiquement modifiés ont été scellées. Les échantillons conservés seront détruits selon un protocole strict, garantissant la sécurité biologique et sanitaire.

Les autorités burkinabè justifient cette décision par la nécessité de protéger la santé publique, l’environnement et la souveraineté scientifique du pays. Cette mesure marque un tournant dans la manière dont le Burkina Faso encadre les projets scientifiques impliquant la manipulation génétique.

Le projet Target Malaria, soutenu financièrement par le milliardaire américain Bill Gates, visait à réduire la transmission du paludisme en modifiant génétiquement les populations de moustiques. Sa suspension reflète les préoccupations locales concernant l’impact potentiel sur l’écosystème et la responsabilité scientifique du pays.

En choisissant cette approche, le Burkina Faso affirme son intention de conserver un contrôle strict sur les expérimentations scientifiques menées sur son sol, tout en réaffirmant sa priorité pour la sécurité de ses citoyens et de son environnement.