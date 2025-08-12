Canicule: au Moyen-Orient, ce pays étouffe

Photo : DR

Le réchauffement climatique expose de manière critique les nations économiquement vulnérables à des vagues de chaleur extrême. Ces populations, souvent démunies, manquent cruellement de ressources pour s’adapter à l’augmentation des températures caniculaires.

L’Irak incarne cette réalité dramatique, où les citoyens luttent pour survivre aux épisodes de chaleur intense tout en subissant les défaillances d’infrastructures vieillissantes et inadaptées. Cette situation destructrice risque de s’aggraver dans les années à venir, détériorant progressivement les conditions de vie de millions d’habitants.

Actuellement, l’Irak traverse une période de chaleur particulièrement sévère. Les relevés de températures les plus récents indiquent qu’il fait jusqu’à 50 degrés Celsius à Bagdad, la capitale. Le mercure explose davantage en campagne ou dans le désert.

Effondrement du réseau électrique national

La vague de chaleur actuelle, avec des températures atteignant 50°C dans la capitale et onze provinces centrales et méridionales, a provoqué une surcharge critique des infrastructures énergétiques. La surconsommation électrique massive, combinée à des conditions thermiques extrêmes, a causé l’arrêt simultané de deux lignes de transmission principales.

Cette défaillance en cascade a entraîné une perte brutale de plus de 6000 mégawatts, paralysant instantanément l’ensemble du réseau de distribution et contraignant à l’arrêt forcé des centrales électriques. La panne généralisée, survenue en milieu d’après-midi, a affecté les 46 millions d’habitants, qui dépendent heureusement de générateurs privés pour pallier ces défaillances récurrentes.

Actuellement, seul le Kurdistan autonome échappe à cette paralysie grâce à sa stratégie de modernisation infrastructurelle, parvenant à garantir un approvisionnement continu à un tiers de sa population. Problème, les météorologues annoncent que la vague de chaleur n’est pas encore prête à ralentir.

Un paradoxe énergétique révélateur

Cette crise révèle la dualité de la situation dans laquelle se trouve l’Irak. Le pays, qui dispose d’importantes ressources naturelles, n’arrive pas à gérer l’approvisionnement électrique de ses populations. En cause ? La corruption, la dégradation des infrastructures, le manque de financement ainsi qu’une situation intérieure instable. Tout cela participe ainsi à transformer une vague caniculaire, en une véritable catastrophe nationale.