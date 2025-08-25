Énergie en Chine : renouvelables au plus haut, mais le charbon progresse

Photo : DR

Alors que les énergies propres progressent, la Chine renforce paradoxalement sa dépendance au charbon. En mai 2024, la part du charbon dans la production électrique du pays avait atteint un niveau historiquement bas de 53 %, contre 75 % en 2016, grâce à une montée rapide du solaire et de l’éolien. Pourtant, le pays multiplie les projets charbonniers, ce qui pose la question de l’équilibre entre ambitions climatiques et besoins énergétiques.

Une poussée du charbon qui interroge les objectifs climatiques

Le rapport conjoint du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) et du Global Energy Monitor (GEM) révèle que la Chine a mis en service 21 gigawatts (GW) d’énergie issue du charbon au premier semestre 2025, soit le volume le plus élevé pour une même période depuis 2016. En parallèle, 46 GW de projets ont été démarrés ou redémarrés, l’équivalent de la capacité totale de la Corée du Sud.

Ces initiatives interviennent alors que la deuxième économie mondiale s’est engagée à atteindre son pic d’émissions de carbone d’ici 2030. Selon Christine Shearer, analyste chez GEM, « le développement du charbon ne montre aucun signe de ralentissement ». Cette dynamique pourrait remettre en question les ambitions affichées lors des grands sommets internationaux, un contexte qu’il serait utile de détailler dans un futur dossier.

Des renouvelables en plein essor mais un système électrique sous tension

Malgré cette accélération des projets charbonniers, la Chine est devenue une puissance incontournable dans les énergies renouvelables. Rien qu’en 2024, le pays a installé 357 GW de capacités éoliennes et solaires, franchissant en 2025 le seuil symbolique du téra-watt pour le solaire. Des données récentes montrent que la capacité solaire chinoise représente désormais plus de la moitié des installations mondiales.

Cependant, la transition énergétique rencontre des défis techniques. Entre 2022 et 2023, de nombreux permis pour de nouvelles centrales à charbon ont été délivrés afin de compenser les difficultés d’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique national. Comme l’explique Lauri Myllyvirta, analyste chez CREA, « plusieurs projets autorisés restent en attente » et pourraient encore renforcer la place du charbon dans les années à venir. Un rapport plus complet pourrait détailler l’évolution de ces installations et leur impact sur les politiques énergétiques.