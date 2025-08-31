Corée du Nord et Russie : une alliance spatiale qui inquiète

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

La Corée du Nord multiplie les initiatives dans le domaine spatial et bénéficie désormais d’un soutien technique russe. Une coopération qui pourrait changer l’équilibre stratégique en Asie du Nord-Est et relancer les tensions internationales autour des programmes militaires de Pyongyang. Alors que des infrastructures modernes sortent de terre, la communauté internationale s’interroge sur les véritables ambitions de ce partenariat et ses conséquences à moyen terme.

Pyongyang, Moscou et la conquête orbitale

La Corée du Nord a longtemps peiné à développer un programme spatial crédible. Ses premiers satellites lancés dans les années 1990 et 2000 ont suscité plus de doutes que de preuves tangibles de succès. Depuis 2012, avec la mise en orbite du satellite Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2, le pays a franchi une étape symbolique. L’année 2023 a marqué un tournant avec l’annonce de satellites de reconnaissance militaire, baptisés Malligyong-1, destinés à observer les mouvements adverses.

Le rapprochement avec la Russie intervient dans ce contexte. Des experts estiment que Moscou a transmis des savoir-faire techniques à Pyongyang, notamment pour améliorer la fiabilité des lanceurs. Ce soutien pourrait réduire un retard technologique évalué à près de dix ans et accélérer la capacité nord-coréenne à déployer des satellites fonctionnels. Pour Moscou, fragilisé par les sanctions occidentales depuis la guerre en Ukraine, l’échange de technologies contre un appui politique ou militaire de Pyongyang apparaît comme une stratégie de contournement.

Les images satellites récentes montrent une modernisation significative du site de lancement de Sohae, situé sur la côte nord-ouest du pays. Un nouveau quai maritime a été achevé pour faciliter le transport de matériels de grande taille. Cette expansion illustre une volonté de s’ancrer durablement dans le domaine spatial, avec des moyens logistiques adaptés à des projets de plus grande envergure.

Une nouvelle donne stratégique en Asie

Les ambitions affichées par Pyongyang incluent des retombées scientifiques, mais leur dimension militaire reste centrale. Les satellites espions nord-coréens, même encore limités en performances, pourraient à terme fournir des informations cruciales pour accroître la précision des missiles balistiques intercontinentaux. Cela inquiète particulièrement les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, qui suivent de près l’évolution de ces programmes.

Ce partenariat russo-nord-coréen s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu. La Russie, isolée sur la scène internationale, trouve dans la Corée du Nord un allié stratégique en Asie. En retour, Pyongyang profite d’un transfert de technologie qui renforce ses capacités de dissuasion. Cette dynamique pourrait bouleverser l’équilibre régional, déjà marqué par une course aux armements où la Chine, l’Inde et le Japon investissent massivement dans l’espace.

Pour Washington et ses alliés, la coopération spatiale entre Moscou et Pyongyang pourrait représenter une double menace : non seulement la modernisation du programme spatial nord-coréen, mais aussi l’émergence d’un axe technologique entre deux puissances sous sanctions internationales. Les prochains mois seront déterminants pour observer si Pyongyang parvient à multiplier les lancements réussis et transformer ses ambitions en véritables capacités opérationnelles.

Alors que la Corée du Nord poursuit sa trajectoire spatiale avec l’appui russe, les observateurs s’accordent à dire que ce partenariat mérite une attention soutenue. Il ne s’agit plus seulement de prestige ou de propagande, mais d’une évolution stratégique capable de modifier le rapport de forces en Asie du Nord-Est.