Côte d’Ivoire : 157 millions $ investis dans les zones vulnérables en 2024

En 2024, la Côte d’Ivoire a franchi une étape significative dans ses efforts de développement inclusif, avec la mise en œuvre de plus de 100 projets, représentant un investissement global estimé à 157 millions de dollars US. Ces initiatives, coordonnées avec l’appui du Système des Nations Unies, ont ciblé en priorité les régions vulnérables et frontalières, combinant interventions économiques, sociales, environnementales et institutionnelles.

Un levier économique pour les communautés locales

Sur le plan productif, 120 entreprises industrielles ont bénéficié d’un accompagnement en performance éco-technologique, tandis que 2.000 hectares de plantations cacaoyères ont été reconvertis en systèmes agroforestiers. En parallèle, 600 tonnes d’intrants destinés à la riziculture ont été distribuées afin de soutenir la production locale et réduire la dépendance aux importations.

Publicité

Des avancées notables dans la protection de l’environnement

La préservation des ressources naturelles a également été au cœur des priorités, avec la restauration de 100 hectares de forêts dégradées et la mise en place d’une assurance climatique couvrant 5.000 ménages. Plus de 710.000 dollars US d’actifs agricoles ont ainsi été protégés contre les aléas climatiques, contribuant à sécuriser les moyens de subsistance dans les zones rurales.

Gouvernance et cohésion sociale renforcées

Pour consolider le tissu social et améliorer l’accès aux services, 80 comités communautaires ont vu le jour, impliquant 2.500 personnes dans des dialogues locaux. La digitalisation des procédures de justice et d’état civil a facilité les démarches administratives, notamment pour 1.800 individus exposés au risque d’apatridie.

Capital humain et inclusion sociale au centre des priorités

Dans le domaine de la santé et de l’éducation, 14,2 millions de moustiquaires ont été distribuées, 21.000 enseignants formés et 200 écoles électrifiées grâce à l’énergie solaire. Par ailleurs, 600.000 personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre et 2.300 jeunes ont été intégrés dans des projets économiques.

Un programme de résilience dans le Nord-Est

Au-delà des interventions nationales, un programme de résilience d’envergure, financé à hauteur de 191 millions de dollars US sur 2023–2024, a permis à 30.000 habitants du Nord-Est d’accéder à l’eau potable. Ce dispositif inclut également la lutte contre la malnutrition aiguë infantile et la scolarisation dans des espaces éducatifs temporaires, répondant à des besoins urgents dans des zones confrontées à des défis sécuritaires et économiques.