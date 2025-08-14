Crash aux USA : 4 miraculés et 2 blessés

Ph d'illustration (unsplash)

L’aviation civile américaine fait face à une série noire, marquée par plusieurs accidents aériens tragiques en peu de temps. En avril dernier, trois catastrophes se sont succédé en seulement trois jours : un hélicoptère s’est écrasé dans le fleuve Hudson le 10 avril, faisant six victimes, suivi le lendemain par la chute mortelle d’un avion léger en Floride, tuant trois personnes. Le 12 avril, un petit appareil transportant six passagers s’est abîmé dans l’État de New York, sans laisser de survivants.

Pourtant, tous les accidents ne se soldent pas par une tragédie. L’incident récent dans le Montana rappelle que, parfois, l’issue peut être moins funeste qu’il n’y paraît. Cet événement montre à quel point la chance et les réflexes des passagers peuvent jouer un rôle décisif dans de telles situations extrêmes.

Publicité

Atterrissage catastrophique à Kalispell

L’aéroport de Kalispell City a été le théâtre d’un accident impressionnant : un turbopropulseur d’affaires a perdu le contrôle lors de son atterrissage, s’écrasant sur la piste avant de heurter plusieurs avions stationnés. L’impact a provoqué un incendie spectaculaire, rapidement propagé aux appareils voisins et à la végétation alentour laissant craindre le départ d’un incendie de grave ampleur.

Les secours locaux sont intervenus sans délai pour maîtriser les flammes, qui menaçaient de s’étendre. Malgré la violence de l’impact et l’ampleur des dégâts, les quatre occupants de l’appareil ont réussi à s’extraire du cockpit par leurs propres moyens, échappant de justesse à une issue bien plus sombre. Un vrai soulagement pour les personnes concernées mais aussi leurs proches, qui s’imaginaient probablement le pire.

Bilan humain minimal malgré la violence du choc

De manière presque miraculeuse, cet accident n’a causé que des blessures légères. Sur place, deux passagers ont toutefois dû recevoir des soins, mais rien de vraiment important. Une issue vraiment inattendue eu égard de l’ampleur de l’accident, dont les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.