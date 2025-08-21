Cybercriminalité en Afrique : 50 chinois expulsés du Nigeria

Le Nigeria a expulsé 51 ressortissants étrangers impliqués dans des activités de cybercriminalité, a rapporté Reuters ce 21 août. Parmi eux, 50 Chinois et un Tunisien ont été reconnus coupables de cyberterrorisme et de fraudes en ligne. Cette mesure s’inscrit dans une vaste opération visant à démanteler les réseaux de cybercriminalité étrangers opérant sur le territoire nigérian.

Des réseaux sophistiqués et internationaux

Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), ces groupes utilisaient des techniques de hameçonnage sophistiquées et recrutaient des complices nigérians pour piéger leurs victimes, principalement aux USA, au Canada, au Mexique et en Europe. Depuis quelques jours, 102 étrangers ont été renvoyés pour des faits similaires, illustrant la détermination des autorités à protéger la population et les institutions internationales contre les fraudes en ligne.

Les détails concernant les dates exactes des expulsions ou les peines prononcées n’ont pas été précisés par l’EFCC. Cette initiative fait partie des efforts du Nigeria pour renforcer la cybersécurité et assainir un secteur numérique devenu la cible de nombreuses attaques transnationales. Reuters souligne que cette mesure montre la volonté de Lagos de riposter aux cybermenaces tout en responsabilisant les acteurs locaux susceptibles de collaborer avec ces réseaux criminels.