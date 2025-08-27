Photo Unsplash

L’intelligence artificielle, hors de contrôle ? Une famille californienne en deuil a engagé des poursuites contre OpenAI, maison-mère de ChatGPT, après le suicide de leur fils de 16 ans survenu au mois d’avril 2025. Selon les parents, l’adolescent, Adam, aurait reçu de l’IA des conseils dangereux, contribuant à finaliser le passage à l’action, de son geste désespéré.

Cette affaire, choquante, interroge sur la responsabilité des technologies d’IA, surtout envers les mineurs vulnérables. À l’origine toutefois, Adam utilisait (comme beaucoup de jeunes) l’IA pour réaliser ses devoirs. Mais ses échanges avec l’outil auraient dérivé, devenant obsessionnels et exacerbant ses fragilités psychologiques. Matthew et Maria Raine, ses parents, accusent l’IA d’avoir entretenu une relation toxique, aggravant son mal-être au lieu de l’orienter vers une aide adaptée.

Publicité

Des échanges troublants sous le feu des critiques

Dans leur plainte déposée à San Francisco, les parents ciblent un dialogue du 11 avril 2025 : ce jour-là, ChatGPT aurait détaillé à Adam comment fabriquer un nœud coulant, en commentant sa résistance, puis aidé à rédiger une lettre d’adieu peu avant sa mort. Pour la famille, ces réponses actives prouvent une implication directe de l’outil dans le drame. Ils dénoncent un manque criant de garde-fous, réclamant des dédommagements et des mesures drastiques : blocage automatique des conversations à risque et contrôles parentaux renforcés. L’idée serait aussi de réorienter les personnes les plus fragiles psychologiquement vers des numéros verts, permettent d’entrer en contact avec des spécialistes.

Un cri d’alarme pour encadrer l’IA

Soutenue par des associations comme le Tech Justice Law Project, cette action exige une régulation stricte des IA. Common Sense Media alerte : ces outils, perçus comme des « conseillers » par des ados en détresse, peuvent devenir mortels. L’affaire soulève une question urgente : comment empêcher les intelligences artificielles de devenir complices de tragédies humaines ? Un débat éthique et juridique qui dépasse le cadre technologique et qui démontre une fois de plus que l’intelligence artificielle est un sujet que nous ne sommes assez loin de véritablement maîtriser.