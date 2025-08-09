Donald Trump envisage une action militaire contre des cartels sud-américains

Photo : Anadolu

Le président américain Donald Trump envisage de recourir aux forces armées pour lutter contre certains cartels de drogue en Amérique du Sud, considérés par Washington comme des organisations terroristes étrangères. Cette orientation, rapportée par plusieurs médias américains rapporte RFI, pourrait marquer un tournant stratégique dans la lutte antidrogue des États-Unis et soulever des interrogations sur la souveraineté des pays concernés.

Une nouvelle approche sécuritaire

Selon le New York Times, le chef de l’État aurait donné instruction au Pentagone d’élaborer des options militaires pour frapper directement des groupes criminels impliqués dans le trafic international de stupéfiants. Ces opérations pourraient inclure des interventions en mer ou sur le sol étranger, avec un recours possible aux forces spéciales et aux unités de renseignement.

De son côté, le Wall Street Journal précise que, pour l’instant, il ne s’agit que d’une phase préparatoire visant à fournir au président différents scénarios d’action. Toute opération devrait, selon ces sources, être coordonnée avec les gouvernements des pays concernés.

Des cartels désignés comme organisations terroristes

Plusieurs cartels sud-américains ont été récemment inscrits par Washington sur la liste des organisations terroristes étrangères. Cette classification permet d’élargir l’éventail juridique et militaire des moyens déployés pour les combattre. La Maison-Blanche justifie cette démarche par la volonté de « protéger le territoire national » contre les effets du trafic de drogue, qui alimente la criminalité et l’addiction sur le sol américain.

L’ambassade des États-Unis au Mexique a indiqué que son pays utiliserait « tous les moyens à sa disposition » pour contrer ce trafic, tout en affirmant vouloir agir dans un cadre de coopération avec ses partenaires régionaux.

Une stratégie aux implications régionales

Si elle se concrétise, cette initiative pourrait modifier l’équilibre des relations sécuritaires entre les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine. Historiquement, la lutte contre les cartels a reposé sur un mélange d’assistance technique, de coopération policière et de soutien logistique, plutôt que sur une intervention militaire directe.