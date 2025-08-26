Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone « ministère de la Guerre »

PHOTO : ISTOCK

Le président Donald Trump a annoncé à Washington son intention de changer le nom du Department of Defense en « Department of War ». Cette idée, présentée à plusieurs reprises depuis août 2025, soulève des interrogations sur le plan légal et politique. Le projet nécessiterait probablement l’accord du Congrès, en raison du cadre juridique en vigueur depuis 1947.

Un retour à une appellation abandonnée en 1947

Le chef de l’État américain a évoqué ce changement lors de la signature d’ordres exécutifs et à l’occasion d’une rencontre avec le président sud-coréen Lee Jae Myung. Pour lui, le terme « war » exprimerait davantage de force que « defense ». Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé que la mesure pourrait être mise en œuvre rapidement.

Publicité

Historiquement, les États-Unis disposaient d’un War Department entre 1789 et 1947. La réforme issue du National Security Act de 1947 a conduit à la création du Department of Defense, afin de refléter une organisation militaire orientée vers la défense et non plus exclusivement tournée vers la guerre. Ce rappel historique permet de mieux comprendre pourquoi une telle modification impliquerait des démarches juridiques précises et probablement un vote au Congrès.

Débats politiques et enjeux institutionnels

Le président Trump a affirmé que le changement pourrait être décidé unilatéralement, mais des spécialistes rappellent que seule une modification législative pourrait donner une valeur officielle à cette nouvelle appellation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la politique de sécurité américaine est de plus en plus discutée, notamment à propos des budgets militaires et du rôle international du pays.

Le sujet pourrait rapidement devenir un dossier central dans les relations entre l’exécutif et le Congrès. Plusieurs acteurs politiques, mais aussi des universitaires, s’attendent à un débat sur la pertinence d’un terme jugé plus offensif. Certaines analyses comparent déjà cette orientation aux discussions actuelles sur l’évolution des alliances militaires, ce qui montre que la proposition dépasse la seule question symbolique du nom. À ce stade, le Department of Defense conserve son appellation officielle.