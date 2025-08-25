États-Unis : un vaccin offre un espoir contre le cancer du pancréas et du colon

Photo d'illustration : pixabay

Aux États-Unis, des chercheurs ont testé un vaccin thérapeutique visant spécifiquement les altérations du gène KRAS chez des patients atteints de cancers du pancréas et du colon. Les premiers résultats laissent entrevoir une réponse immunitaire élargie et une survie prolongée pour plusieurs participants.

Une technologie innovante pour mobiliser le système immunitaire

Le vaccin ELI-002 2P, décrit dans l’étude parue dans Nature Medicine, utilise de petites portions de protéines correspondant aux mutations KRAS présentes dans les cellules cancéreuses, associées à un adjuvant. Ces composants sont chimiquement adaptés pour se lier à l’albumine, ce qui permet de les acheminer efficacement jusqu’aux ganglions lymphatiques, où les cellules immunitaires se développent et se préparent à agir.

Cette méthode a permis d’activer les deux types principaux de lymphocytes T, CD4+ et CD8+, capables d’intervenir directement ou indirectement sur les cellules cancéreuses. Pour Olivier Lantz, directeur du laboratoire d’immunologie clinique à l’Institut Curie à Paris, la technique contourne l’une des limites majeures des vaccins actuels : l’acheminement inefficace vers les ganglions lymphatiques.

Des réponses immunitaires significatives et durables

L’essai a été réalisé sur 25 participants, dont 20 souffrant d’un cancer du pancréas et 5 atteints d’un cancer colorectal. Parmi eux, 68% ont développé une réponse importante des lymphocytes T face aux protéines KRAS. Par ailleurs, 67% ont présenté une propagation de cette réaction immunitaire vers d’autres mutations tumorales qui n’étaient pas ciblées au départ.

Le Dr Zev Wainberg, oncologue au Centre de cancérologie Jonsson de l’Université de Californie à Los Angeles, note que les patients présentant les réponses immunitaires les plus importantes ont bénéficié d’une survie sans récidive de 15 mois et d’une survie globale de 29 mois, des durées supérieures à la norme observée habituellement. Ces résultats ont été publiés dans Nature Medicine.

Perspectives pour le traitement des cancers KRAS

Les mutations du gène KRAS sont fréquentes dans certains cancers digestifs et restent difficiles à cibler avec les traitements classiques. Les vaccins thérapeutiques visent à générer une réponse immunitaire spécifique, offrant la possibilité d’allonger la survie des patients tout en minimisant les effets indésirables.

L’originalité de cette approche réside dans la possibilité de déclencher une protection contre plusieurs mutations sans devoir créer un vaccin entièrement personnalisé pour chaque patient. Des essais plus étendus et des suivis prolongés permettront d’évaluer pleinement l’efficacité et la sécurité de cette stratégie. Les chercheurs américains poursuivent le développement du vaccin pour tester son potentiel sur d’autres types de cancers présentant des mutations similaires.