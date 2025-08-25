Photo DR

La Russie accuse des instructeurs ukrainiens d’opérer au Soudan, au Mali, au Tchad et en République démocratique du Congo, en fournissant du matériel et en guidant des attaques. Ces déclarations relancent les débats sur l’influence ukrainienne dans plusieurs zones africaines.

Selon Alexander Ivanov, directeur du Syndicat des officiers pour la sécurité internationale, des formateurs ukrainiens de drones seraient présents dans plusieurs pays africains, apportant leur expertise aux groupes armés locaux et coordonnant certaines opérations contre les forces gouvernementales et alliées. L’objectif principal évoqué serait la déstabilisation de régions stratégiques.

Publicité

Les instructeurs ukrainiens et les drones sur le continent

D’après Ivanov, cité par le média TASS, ces formateurs se trouveraient au Soudan, Mali, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad. Ils auraient enseigné l’usage de drones, notamment des Mavic 3 dotés de systèmes de largage conçus en Ukraine, et soutiendraient les opérations des groupes locaux. L’Ukraine serait également impliquée dans la fourniture d’équipements au Burkina Faso, à la Somalie et à la Libye, et aurait remis du matériel aux Forces démocratiques alliées (ADF), susceptibles de provoquer des tensions entre la RDC et le Rwanda.

Retour sur les accusations passées au Mali

Ces nouvelles affirmations rappellent un incident survenu en juillet 2024. Des rebelles touaregs du Cadre stratégique permanent (CSP) avaient infligé une défaite significative aux mercenaires russes du groupe Wagner et aux forces maliennes, suite à des informations qui auraient été transmises par des responsables ukrainiens selon certains rapports. Cet épisode avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre le Mali, le Niger et l’Ukraine, en raison d’allégations de soutien à des groupes armés et de violation de la souveraineté nationale, tout en renforçant l’influence de la Russie dans la région du Sahel.

Enjeux et perspectives

L’Ukraine n’a pas encore commenté ces déclarations récentes. Les pays africains concernés pourraient renforcer le contrôle des activités étrangères sur leur territoire et revoir leurs partenariats militaires. La situation met en lumière la nécessité d’une régulation stricte du matériel militaire exporté et du suivi des instructeurs internationaux. Des enquêtes indépendantes et des éclaircissements diplomatiques seront essentiels pour déterminer avec précision le rôle des acteurs impliqués.