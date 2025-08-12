Elon Musk: la riposte de Jeff Bezos dans la course à l’internet spatial

Le projet Kuiper d’Amazon vient de franchir une étape clé avec le déploiement de plus de cent satellites en orbite basse. Cette avancée marque la volonté de Jeff Bezos de s’imposer sur le marché de l’internet spatial, un secteur déjà dominé par Elon Musk et sa constellation Starlink. Lundi, 24 satellites Kuiper ont été placés en orbite basse grâce à une fusée Falcon 9 opérée par SpaceX — ironie du sort, l’entreprise fondée par Elon Musk, le concurrent direct. Ce lancement a été effectué après quatre reports successifs dus à la météo, offrant à Amazon un soulagement bienvenu dans un calendrier déjà serré.

Un objectif ambitieux mais encore lointain

Avec ces nouvelles mises en orbite, Kuiper atteint le seuil des 100 satellites actifs, un chiffre symbolique mais encore très éloigné de la cible finale : 3 236 satellites d’ici juillet 2029. La Federal Communications Commission (FCC) impose toutefois un objectif intermédiaire : 1 600 satellites doivent être opérationnels d’ici juillet 2026, sous peine de perdre l’autorisation.

Starlink, un adversaire de taille

Le chemin reste long pour Amazon face à Starlink, qui compte déjà environ 8 000 satellites. Pour combler l’écart, Jeff Bezos a réservé 83 lancements de satellites auprès de plusieurs opérateurs, dont trois auprès de SpaceX. Cette stratégie illustre la complexité du secteur, où rivalité et coopération peuvent coexister.

Un marché stratégique pour l’avenir

L’internet par satellite représente un enjeu majeur pour connecter les régions rurales ou isolées, là où les infrastructures terrestres sont limitées. En investissant massivement dans Kuiper, Amazon diversifie ses activités au-delà du commerce en ligne et de ses services cloud, tout en cherchant à capter une part de ce marché en pleine expansion. Avec plus de cent satellites déjà en place, Jeff Bezos affiche clairement ses ambitions : rivaliser avec Elon Musk dans l’espace et imposer Kuiper comme un acteur incontournable de la connectivité mondiale.