Elon Musk lance un défi à un de ses concurrents qui répond

Elon Musk (Getty Images)

Actuellement, les plus grandes firmes de la planète se livrent une bataille sans merci dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elon Musk, patron de X et de la start-up xAI, a profité du lancement du modèle GPT-5 par OpenAI pour adresser un message piquant à Microsoft, partenaire majeur d’OpenAI mais aussi concurrent sur le marché.

Comme le rapporte presse-citron, GPT-5 apporte plusieurs avancées par rapport à GPT-4o, mais Musk n’a pas manqué de rappeler que son propre modèle, Grok 4, se montre plus performant sur certains tests de référence. Dans une publication largement relayée, il a même prédit que « OpenAI va dévorer Microsoft tout cru », une sortie fidèle à son style provocateur.

Publicité

La pique n’a pas laissé indifférent. Le patron de Microsoft a réagi avec calme, soulignant que la compétition fait partie intégrante de l’histoire de la technologie. Selon lui, chaque nouvel acteur et chaque innovation apportent leur lot d’enseignements et d’opportunités. Il a même affirmé attendre avec curiosité de voir Grok 4 déployé sur Azure, et se dit impatient de découvrir Grok 5.

Derrière ces échanges, c’est une bataille stratégique qui se joue. OpenAI et Microsoft, bien qu’alliés, se retrouvent de plus en plus face à face sur le marché des solutions d’IA. Musk, de son côté, utilise chaque occasion pour positionner xAI comme un acteur incontournable et rappeler que la course ne se joue pas seulement sur les modèles les plus connus.

La confrontation entre ces poids lourds illustre une tendance plus large : l’intelligence artificielle est devenue un espace de compétition globale où innovation, communication et stratégie d’influence se mêlent. Dans ce contexte, chaque annonce est aussi une manœuvre pour gagner du terrain dans un secteur en pleine effervescence.