Énergie en Égypte : un projet de 200 MW bientôt lancé

Nicholas Doherty - Unsplash

L’Égypte poursuit sa stratégie de diversification énergétique avec un nouveau projet d’envergure dans le secteur de l’éolien. Selon les informations rapportées par AgenceEcofin, la société Infinity Power a sécurisé le financement nécessaire à la construction d’un parc éolien de 200 MW à Ras Ghareb, sur la côte de la mer Rouge.

Ce projet, mené en partenariat avec l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), marque une nouvelle étape dans la volonté du pays d’attirer des capitaux étrangers et de s’imposer comme une plateforme régionale des énergies renouvelables. Le chantier doit débuter en septembre 2025 et la mise en service commerciale est prévue pour l’été 2027.

À terme, le site devrait produire environ 810 000 MWh d’électricité par an. Cette capacité équivaut à l’alimentation de plus de 300 000 foyers et permettra d’éviter l’émission d’environ 400 000 tonnes de CO₂ chaque année. Ces chiffres traduisent non seulement l’impact environnemental positif, mais aussi la capacité du pays à répondre à une demande énergétique en forte croissance.

L’intérêt pour l’éolien en Égypte s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, le pays bénéficie de conditions naturelles favorables avec des vents réguliers sur la côte de la mer Rouge. Ensuite, l’État multiplie les partenariats public-privé pour attirer des investisseurs, à un moment où l’Afrique du Nord cherche à se positionner comme un hub énergétique entre l’Afrique et l’Europe.

L’initiative s’inscrit aussi dans une dynamique plus large. L’Égypte, confrontée à des défis économiques et à une forte demande intérieure en énergie, voit dans les renouvelables un moyen de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et d’augmenter ses exportations d’électricité vers ses voisins. Le projet de Ras Ghareb illustre ainsi une stratégie à double objectif : soutenir la transition énergétique tout en consolidant l’attractivité industrielle du pays.

Avec Infinity Power et l’EETC en première ligne, l’Égypte envoie un signal clair aux investisseurs internationaux : elle veut devenir un acteur incontournable dans le secteur des énergies renouvelables, et plus particulièrement dans l’éolien.