États-Unis : Trump dit que Poutine veut un accord uniquement pour lui

Avant une réunion avec des responsables européens à Washington, Donald Trump a confié à Emmanuel Macron que Vladimir Poutine chercherait un accord en Ukraine uniquement pour satisfaire le président américain. Cette remarque, captée par CNN, soulève des interrogations sur les intentions réelles de Moscou.

Une déclaration qui surprend les partenaires européens

Peu avant le début des discussions à la Maison-Blanche, Donald Trump a partagé avec Emmanuel Macron sa conviction que « Poutine veut un accord pour moi ». Selon le président américain, le dirigeant russe chercherait à conclure un compromis perçu comme une concession personnelle à son égard. L’échange, rendu public par une séquence diffusée par CNN, a retenu l’attention des observateurs et des délégations présentes.

Cette formulation met en lumière une dimension inhabituelle de la communication diplomatique, où la relation directe entre chefs d’État prend parfois le pas sur les considérations collectives. L’allusion de Trump a été perçue comme une indication que le Kremlin pourrait chercher à renforcer son canal bilatéral avec Washington, en contournant partiellement les instances multilatérales.

Des propos inscrits dans une dynamique déjà engagée

Cette confidence intervient après plusieurs étapes diplomatiques récentes. Le 15 août 2025, Trump avait rencontré Vladimir Poutine en Alaska, une entrevue qui n’avait pas débouché sur d’accord concret, mais qui avait réaffirmé la volonté de maintenir un dialogue ouvert. Trois jours plus tard, le 18 août, Trump recevait Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à Washington, en évoquant la perspective d’un futur sommet trilatéral.

Ces séquences montrent que la Maison-Blanche tente de jouer un rôle central dans la recherche d’une issue à la guerre en Ukraine. La remarque de Trump à Macron, centrée sur la dimension personnelle de l’éventuel accord, souligne toutefois que les intentions attribuées à Moscou restent sujettes à interprétation et ne garantissent pas une avancée rapide.

L’évolution des négociations dépendra désormais de la capacité des acteurs concernés à transformer ces signaux politiques en propositions concrètes et partagées.