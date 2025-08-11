Europe: ce pays veut rivaliser avec la France avec un projet de taureau géant

© Acédémie espagnole de tauromachie

L’Espagne pourrait bientôt accueillir une structure colossale destinée à marquer les esprits autant que les guides touristiques. Une académie privée, fondée en 2023, ambitionne de construire un taureau métallique de 300 mètres de hauteur, présenté comme un futur symbole national capable de rivaliser avec la tour Eiffel.

Un symbole touristique lié à la tauromachie

Baptisé Toro de España, ce projet vise à promouvoir la tauromachie tout en offrant au pays un monument d’envergure internationale. L’Académie espagnole de tauromachie imagine cette œuvre comme l’une des principales attractions du territoire, attirant des millions de visiteurs chaque année. L’initiative se veut également un message sur la capacité du pays à s’affirmer dans le tourisme mondial, alors que la corrida suscite aujourd’hui des débats et perd de son influence auprès du grand public.

Publicité

Un projet sans emplacement confirmé

Initialement proposé à la ville de Madrid, le projet n’a pas obtenu l’aval des autorités locales. Faute d’emplacement, les porteurs de l’initiative ont choisi de médiatiser leur idée afin de susciter l’intérêt d’autres municipalités. La structure, encore au stade de la modélisation en trois dimensions, n’a donc pas de calendrier précis de construction.

Un défi technique, financier et sociétal

Au-delà de sa dimension artistique et culturelle, le Toro de España représenterait un défi d’ingénierie considérable. La hauteur prévue le placerait parmi les structures les plus imposantes au monde, nécessitant des investissements massifs et une expertise technique de pointe. À cela s’ajoutent les controverses liées à la tauromachie, qui pourraient freiner l’adhésion d’une partie de la population et de certaines collectivités.