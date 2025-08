Europe : le plus long pont suspendu au monde bientôt construit

Photo de kimi lee sur Unsplash

Le gouvernement italien a officiellement validé le lancement d’un projet d’infrastructure majeur : la construction d’un pont reliant la Sicile à la péninsule. Estimée à 13,5 milliards d’euros, cette initiative vise à renforcer les connexions terrestres et ferroviaires dans le sud du pays, tout en affirmant les ambitions techniques de l’Italie à l’échelle européenne.

Un ouvrage record aux dimensions exceptionnelles

Avec une portée suspendue de 3 300 mètres, le futur pont devrait devenir le plus long du genre à l’échelle mondiale. Deux pylônes de 400 mètres de hauteur, ancrés de part et d’autre du détroit de Messine, soutiendront une structure combinant deux voies ferrées centrales et trois voies routières de chaque côté. L’ensemble a été conçu pour résister à des conditions extrêmes, notamment des vents puissants et activités sismiques, caractéristiques d’une zone géologiquement instable, située au contact des plaques tectoniques africaine et eurasienne.

Publicité

Un levier de développement mis en avant par Rome

Pour Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, ce projet représente un signal fort : celui de la maîtrise technologique et de la capacité d’action de son pays. Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures, estime quant à lui que ce pont constitue un catalyseur pour l’économie locale, en misant sur la création d’emplois, l’amélioration des transports et l’attractivité régionale. Le pont est vu comme un outil stratégique pour réduire l’isolement de la Sicile, améliorer la logistique entre le nord et le sud de l’Italie, et faciliter le transit de marchandises en provenance ou à destination du bassin méditerranéen.

Un projet relancé après des décennies d’attente

L’idée de relier la Sicile au continent par voie terrestre remonte aux années 1970, mais les tentatives précédentes se sont heurtées à des obstacles politiques, budgétaires et environnementaux. Le feu vert actuel marque une rupture, avec un engagement plus ferme des autorités, porté par une volonté de faire aboutir ce projet emblématique. Si les délais sont tenus, le pont pourrait voir le jour à l’horizon 2032. Une échéance qui ferait de cette structure un repère majeur du paysage européen, à la fois pour sa dimension technique et pour son rôle dans la transformation des réseaux de transport en Europe.