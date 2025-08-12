France : un haut responsable suspendu pour achat de cocaïne

Photo DR

Le 29 juillet 2025, le président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Laurent Vallet, a été interpellé à son domicile du 12ᵉ arrondissement de Paris. Les enquêteurs, agissant après une opération de surveillance, l’accusent d’avoir acheté 600 euros de cocaïne à un mineur de 17 ans. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, les policiers auraient retracé l’acquisition après avoir contrôlé le jeune vendeur. La drogue a été saisie sur place.

Cette arrestation a rapidement entraîné une réaction des autorités. Le 12 août 2025, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé la suspension immédiate de Laurent Vallet, invoquant la nécessité de préserver l’image et le fonctionnement de l’INA, établissement clé de conservation et de valorisation du patrimoine audiovisuel français.

Un dossier judiciaire orienté vers un suivi thérapeutique

Sur le plan judiciaire, les faits relèvent d’un premier signalement pour usage de stupéfiants. Le parquet a opté pour une injonction thérapeutique, dispositif qui privilégie un accompagnement médical plutôt qu’une sanction pénale directe. Une audience est prévue début septembre 2025 au tribunal judiciaire de Paris pour examiner la suite à donner au dossier.

Âgé d’une cinquantaine d’années, Laurent Vallet est diplômé de Sciences-Po, HEC et de l’ENA. Il a occupé différents postes de direction dans l’audiovisuel et l’administration publique, notamment à France Télévisions et à l’IFCIC, avant de prendre la tête de l’INA en mai 2015. Sa reconduction pour un troisième mandat en mai 2025 témoignait d’une stabilité institutionnelle qui se voit aujourd’hui fragilisée par cette affaire.

Au-delà du cas individuel, cet épisode illustre les risques de crise de gouvernance au sein d’institutions publiques stratégiques, où la réputation des dirigeants joue un rôle central dans la relation avec l’État, les partenaires et le public. L’INA devra désormais composer avec cette suspension en attendant les décisions judiciaires à venir.