France : un rapport de l’administration Trump pointe des restrictions à la liberté d’expression

Donald Trump. Photo : DR

WASHINGTON – L’administration Trump a publié un rapport annuel mettant en évidence des restrictions à la liberté d’expression dans plusieurs pays, dont la France. Présenté dans un format simplifié cette année pour en faciliter l’usage par les acteurs de terrain et répondre aux directives administratives, ce document analyse l’évolution des droits civiques et des libertés publiques à l’échelle internationale.

Restrictions et surveillance dans plusieurs États

Le rapport souligne que certains gouvernements recourent encore à la censure, à la surveillance arbitraire ou à des lois restreignant l’expression de voix jugées dérangeantes, souvent pour des raisons politiques ou religieuses. Ces pratiques, selon le document, peuvent concerner aussi bien des États autoritaires que des démocraties établies.

Situation en France et actes antisémites

Concernant la France, les auteurs mentionnent des informations crédibles faisant état de limitations notables de la liberté d’expression. Le texte note également une recrudescence des actes antisémites, s’inscrivant dans un contexte de tensions sociales et politiques. Ce rapport s’inscrit dans une série d’évaluations annuelles destinées à observer et documenter les tendances mondiales en matière de droits fondamentaux, sans formuler de recommandations politiques directes.