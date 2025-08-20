Fraudes sentimentales : des ghanéens extradés par le FBI

© FBI / Public Domain

Une affaire digne d’un scénario de film vient d’agiter les relations judiciaires entre les États-Unis et le Ghana. Comme l’a rapporté RFI, trois ressortissants ghanéens ont été extradés vers le sol américain après plusieurs années d’enquête. Ils sont accusés d’avoir mis en place un vaste réseau d’arnaques sentimentales qui aurait permis de détourner près de 100 millions $ entre 2016 et 2023.

Âgés de 36 à 40 ans, les trois hommes ont été arrêtés au Ghana avant d’être remis aux autorités américaines. Leurs méthodes s’appuyaient largement sur les réseaux sociaux et les plateformes de rencontre. Ils créaient de faux profils, gagnaient la confiance de leurs cibles, puis les manipulaient pour obtenir des transferts d’argent. Derrière l’apparente relation amoureuse se cachait une mécanique d’escroquerie bien huilée, avec plusieurs complicités en ligne et une organisation difficile à tracer.

Les victimes, souvent américaines et européennes, se retrouvaient piégées dans des relations virtuelles où la dépendance affective prenait vite le dessus. Une fois sous emprise, elles étaient poussées à envoyer des sommes d’argent toujours plus importantes, croyant aider un partenaire en détresse. Au-delà des pertes financières, ces escroqueries laissent aussi des blessures psychologiques profondes.

L’enquête menée par le FBI a été longue et complexe. L’ampleur du réseau, qui s’étendait sur plusieurs pays, a rendu la tâche difficile aux enquêteurs. L’extradition des suspects marque donc une étape décisive. Ils devraient bientôt comparaître devant la justice américaine, où ils risquent de lourdes peines.

Cette affaire illustre une tendance plus large : la montée des fraudes en ligne à caractère sentimental. Dans de nombreux pays, les autorités observent une recrudescence de ces pratiques, souvent orchestrées par des réseaux très structurés. Les spécialistes appellent à une plus grande vigilance des utilisateurs, notamment sur les réseaux sociaux où ces approches frauduleuses se multiplient.