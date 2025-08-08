Gaza : Trump crie sur Netanyahou lors d’un appel

Un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait dégénéré le 28 juillet, sur fond de désaccord autour de la situation humanitaire à Gaza. Selon des informations de NBC News, la discussion aurait pris un ton particulièrement vif lorsque Donald Trump a élevé la voix, coupant son interlocuteur pour lui signifier son désaccord.

Des images qui déclenchent la colère de Trump

Peu avant cet appel, Donald Trump avait confié à la presse avoir visionné des séquences montrant des enfants « visiblement affamés » dans l’enclave palestinienne. Estimant qu’il s’agissait là d’une famine bien réelle, il aurait affirmé qu’« on ne peut pas inventer cela ». Ces déclarations contrastent avec celles de Benjamin Netanyahou, qui affirmait la veille à Jérusalem qu’il n’existait ni famine ni politique délibérée visant à affamer la population de Gaza.

Un ton qui monte rapidement

Au cours de leur échange, Donald Trump aurait crié à plusieurs reprises, coupant la parole au chef du gouvernement israélien. Trump aurait insisté pour que la gravité de la crise soit reconnue, affirmant que ses propres équipes lui avaient présenté des éléments probants. Cette montée de voix montre les tensions croissantes entre Washington et Tel-Aviv sur l’évaluation de la situation humanitaire.

Israël rejette les accusations de confrontation

Face à la diffusion de ce récit, le bureau de Benjamin Netanyahou a fermement démenti l’existence de toute dispute animée entre les deux dirigeant quelques jours plus tards. Un message officiel a qualifié ces informations de « totalement infondées », rejetant catégoriquement l’idée d’un échange houleux au cours de l’appel.

Des divergences qui pèsent sur l’alliance

Cet épisode survient alors que les relations américano-israéliennes connaissent déjà plusieurs points de friction, notamment sur l’acheminement de l’aide et la protection des civils. Au moment où la pression diplomatique s’intensifie, ce différend verbal pourrait compliquer les discussions à venir sur la gestion de la crise et sur la manière dont les deux pays entendent coordonner leurs positions face au conflit.